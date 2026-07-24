Жительницу Москвы осудили за мошенничество под видом психолога

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жительницу Москвы Татьяну Тихонову приговорили к пяти годам колонии за мошенничество.
- Тихонова обманывала клиентов, представляясь дипломированным психологом мирового уровня, и убеждала их покупать сеансы стоимостью от 20 до 100 тысяч рублей.
- От действий мошенницы пострадали восемь человек, общий ущерб превысил 5 миллионов рублей.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Суд приговорил к пяти годам колонии жительницу Москвы за мошенничество под видом оказания психологических консультаций на 5 миллионов рублей, сообщает прокуратура столицы.
Установлено, что с 2022 по 2024 год 53-летняя жительница Москвы Татьяна Тихонова сообщала клиентам ложные сведения о своем образовании и квалификации, представляясь дипломированным психологом мирового уровня и консультантом известного сериала. На самом деле у нее не было соответствующего высшего образования и права осуществлять психологическое консультирование. Тихонова убеждала клиентов покупать сеансы стоимостью от 20 до 100 тысяч рублей.
Всего от действий "психолога мирового уровня" пострадали восемь человек, общий ущерб превысил 5 миллионов рублей.
"Суд приговорил Тихонову к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Женщина признана виновной по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".