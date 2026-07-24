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В Москве осудили мужчину, убившего знакомого пепельницей в 1993 году - РИА Новости, 24.07.2026
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12:08 24.07.2026
В Москве осудили мужчину, убившего знакомого пепельницей в 1993 году

В Москве осудили на 21 год мужчину, убившего знакомого пепельницей в 1993 году

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве мужчину осудили на 21 год за убийство знакомого пепельницей в 1993 году.
  • После преступления он скрылся, но его задержали в Крыму.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 21 году лишения свободы мужчину, который в 1993 году в ссоре убил знакомого пепельницей и скрылся, сообщает столичная прокуратура.
Установлено, что в августе 1993 года Виталий Мешков с другом познакомились с мужчиной, который пригласил их к себе домой. В квартире нового знакомого на улице Новопесчаная Мешков в ссоре ударил потерпевшего пепельницей по голове, после чего соучастники связали мужчину и скрылись с места преступления. Тело убитого обнаружила его жена, когда вернулась домой.
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Как сообщали в пресс-службе столичного главка СК РФ, после убийства фигуранты похитили магнитофон "Акай" и скрылись. Позднее следователи и криминалисты снова проанализировали материалы уголовного дела и проверили собранные доказательства - была повторно проведена экспертиза отпечатков пальцев, по результатам которой и был установлен обвиняемый. Его задержали в Крыму и доставили в столицу.
"С учетом позиции государственного обвинителя Савеловской межрайонной прокуратуры 53-летний Виталий Мешков приговорен к 21 году лишения свободы. Он признан виновным по пунктам "е, н" статьи 102 УК РСФСР (убийство)", - говорится в официальном канале прокуратуры на платформе "Макс".
Уголовное преследование в отношении соучастника Мешкова прекращено в связи со смертью подозреваемого.
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