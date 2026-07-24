В Москве осудили мужчину, убившего знакомого пепельницей в 1993 году

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 21 году лишения свободы мужчину, который в 1993 году в ссоре убил знакомого пепельницей и скрылся, сообщает столичная прокуратура.

Установлено, что в августе 1993 года Виталий Мешков с другом познакомились с мужчиной, который пригласил их к себе домой. В квартире нового знакомого на улице Новопесчаная Мешков в ссоре ударил потерпевшего пепельницей по голове, после чего соучастники связали мужчину и скрылись с места преступления. Тело убитого обнаружила его жена, когда вернулась домой.