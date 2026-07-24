В Москве на следующей неделе может выпасть месячная норма осадков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Месячная норма осадков может выпасть в Москве за пять рабочих дней следующей недели.
- В среду и четверг в столице возможны экстремальные ливни с суточной интенсивностью до 30–40 литров осадков на квадратный метр.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Месячная норма осадков может выпасть в Москве за пять рабочих дней следующей недели, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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"Заключительная неделя июля будет немного теплее, но с более интенсивными грозами и дождями… За 5 рабочих дней на Москву выльется месячная норма осадков – до 80-88 миллиметров", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в среду и четверг в столице возможны экстремальные ливни с суточной интенсивностью до 30-40 литров небесной влаги на квадратный метр.