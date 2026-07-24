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Ефимов: темпы возведения жилья по реновации выросли на 33% в первые полгода - РИА Новости, 24.07.2026
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09:10 24.07.2026
Ефимов: темпы возведения жилья по реновации выросли на 33% в первые полгода

Ефимов: темпы строительства жилья по реновации выросли на 33% в первом полугодии

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Темпы строительства жилья для участников программы реновации в Москве по итогам первых шести месяцев 2026 года увеличились на 33% год к году, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За первую половину 2026 года построено свыше 650 тысяч квадратных метров жилья, что более чем на 30% превышает показатель аналогичного периода в 2025-м. К июлю уже возведено 37 домов в 27 районах Москвы, тогда как год назад готовых к заселению новостроек было около 20", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он уточнил, что новые дома возвели в девяти округах Москвы, при этом в лидерах оказался юго-восток – 16 зданий, в которых свыше 4,6 тысячи квартир.
Как напоминается в сообщении, по итогам 2025 года Московский фонд реновации занял первое место в рейтинге по объему введенного жилья среди московских застройщиков и в целом по России.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в дом на улице Чапаева в Щербинке переселят по программе реновации 147 жителей из трех старых домов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
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