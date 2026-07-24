Ефимов: темпы возведения жилья по реновации выросли на 33% в первые полгода

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Темпы строительства жилья для участников программы реновации в Москве по итогам первых шести месяцев 2026 года увеличились на 33% год к году, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"За первую половину 2026 года построено свыше 650 тысяч квадратных метров жилья, что более чем на 30% превышает показатель аналогичного периода в 2025-м. К июлю уже возведено 37 домов в 27 районах Москвы, тогда как год назад готовых к заселению новостроек было около 20", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Он уточнил, что новые дома возвели в девяти округах Москвы, при этом в лидерах оказался юго-восток – 16 зданий, в которых свыше 4,6 тысячи квартир.

Как напоминается в сообщении, по итогам 2025 года Московский фонд реновации занял первое место в рейтинге по объему введенного жилья среди московских застройщиков и в целом по России.