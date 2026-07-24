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Автомобилистам доступно 38 машино-мест в столичном Восточном Измайлове - РИА Новости, 24.07.2026
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07:20 24.07.2026
Автомобилистам доступно 38 машино-мест в столичном Восточном Измайлове

На торги выставлены 38 машино-мест в московском районе Восточное Измайлово

© Фото : департамент города Москвы по конкурентной политикеАвтомобилистам доступно 38 машино-мест в столичном Восточном Измайлове
Автомобилистам доступно 38 машино-мест в столичном Восточном Измайлове - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : департамент города Москвы по конкурентной политике
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Автомобилисты могут приобрести 38 парковочных мест на городских торгах, объекты расположены в столичном районе Восточное Измайлово, сообщает пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике.

Приобрести машино-места в столице можно напрямую у города, приняв участие в открытых аукционах. Площадь парковочных мест в Восточном Измайлове варьируется от 13,7 до 17,5 квадратного метра. Объекты расположены в паркинге нового жилого дома по адресу: Измайловский бульвар, дом 71.

Машино-места реализуются в рамках проекта "Московские кварталы". Подать заявку на участие в торгах можно до 28 июля. Сами аукционы состоятся 4 августа на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе "Торги Москвы" есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.

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