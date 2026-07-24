Автомобилистам доступно 38 машино-мест в столичном Восточном Измайлове

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Автомобилисты могут приобрести 38 парковочных мест на городских торгах, объекты расположены в столичном районе Восточное Измайлово, сообщает пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике.



Приобрести машино-места в столице можно напрямую у города, приняв участие в открытых аукционах. Площадь парковочных мест в Восточном Измайлове варьируется от 13,7 до 17,5 квадратного метра. Объекты расположены в паркинге нового жилого дома по адресу: Измайловский бульвар, дом 71.



Машино-места реализуются в рамках проекта "Московские кварталы". Подать заявку на участие в торгах можно до 28 июля. Сами аукционы состоятся 4 августа на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.



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