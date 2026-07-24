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Лунгу обвинил власти Молдавии в отсутствии госзащиты от ценовых шоков - РИА Новости, 24.07.2026
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17:48 24.07.2026
Лунгу обвинил власти Молдавии в отсутствии госзащиты от ценовых шоков

Лунгу: власти Молдавии не создали механизмы госзащиты от ценовых шоков

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Шанс" Алексей Лунгу
Председатель партии Шанс Алексей Лунгу - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель партии "Шанс" Алексей Лунгу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что молдавские власти за годы правления не создали государственные механизмы защиты от ценовых шоков.
  • Госкомпания Energocom обратилась в Национальное агентство по регулированию в энергетике с требованием повысить тариф на природный газ для бытовых потребителей с 0,82 до 1,19 доллара из-за повышения закупочных цен на газ в Европе.
  • Оппозиционные депутаты подготовили резолюцию против роста тарифов и пригласили руководство регулятора и минэнерго на встречу для обсуждения обоснованности повышения.
КИШИНЕВ, 24 июл - РИА Новости. Молдавские власти за годы правления не создали государственные механизмы, которые защищали бы страну от ценовых шоков, заставляя расплачиваться за свои ошибки граждан республики, заявил глава оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу.
Госкомпания Energocom 15 июля обратилась в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) с требованием повысить тариф на природный газ для бытовых потребителей с 0,82 до 1,19 доллара. Компания аргументировала свой запрос повышением закупочных цен на газ в Европе. В пятницу перед зданием НАРЭ в Кишиневе прошла акция протеста оппозиции против возможного повышения тарифа на газ. Оппозиционные депутаты подготовили резолюцию против роста тарифов и передали ее в НАРЭ, пригласив руководство регулятора и минэнерго на встречу во вторник для обсуждения обоснованности такого повышения.
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"Если Молдавия практически полностью зависит от импортного газа, почему за все эти годы не были созданы механизмы, которые защищали бы страну от подобных ценовых шоков? Где долгосрочные контракты? Где реальная диверсификация поставщиков? Где энергетическая стратегия? Почему весь риск вновь перекладывают на граждан?" - написал Лунгу в своем Telegram-канале.
По его словам, если новый тариф будет утвержден, это станет ударом по семейным бюджетам, по бизнесу и по всей экономике страны. По его мнению, самое опасное, что последствия не ограничатся платежками за газ.
"Газ входит в себестоимость производства продуктов питания, коммунальных услуг, перевозок, работы предприятий и практически всех товаров первой необходимости. Подорожает газ — следом вырастут цены практически на все. Это означает новый виток инфляции и дальнейшее снижение покупательной способности населения", - пояснил лидер партии.
Лунгу считает, что особенно тяжело придется малому и среднему бизнесу, который и без того работает в условиях дорогих кредитов, слабого внутреннего спроса и нехватки оборотных средств, а для многих предприятий рост затрат может закончиться сокращением рабочих мест, отказом от инвестиций или закрытием бизнеса.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.
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