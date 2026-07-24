Глава Минсельхоза Молдавии подал в отставку через два дня после назначения

Краткий пересказ от РИА ИИ Раду Мустяца, недавно назначенный министром сельского хозяйства Молдавии, подал в отставку на фоне скандала о его предполагаемой связи с Демократической партией времен Владимира Плахотнюка.

Премьер-министр Молдавии Василий Тофан принял отставку Мустяца, назвав это личным решением и жестом ответственности.

Назначение нового министра сельского хозяйства Молдавии состоится в кратчайшие сроки.

КИШИНЕВ, 24 июл - РИА Новости. Раду Мустяца, на днях вступивший в должность министра сельского хозяйства Молдавии, подал заявление об отставке на фоне скандала о его причастности к демпартии времен Владимира Плахотнюка, осужденного за кражу 1 миллиарда долларов из банковской системы страны, сообщил премьер республики Василий Тофан.

Парламент Молдавии 21 июля голосами правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) утвердил новое правительство во главе с Тофаном, несмотря на то, что фракции партии коммунистов Молдавии, партии социалистов, " Нашей партии " и "Демократии дома" отказались поддержать новый кабмин. Тофан сохранил большую часть прежнего состава правительства, заменив лишь четырех министров из 16 - глав минфина, минсельхоза, минкультуры и минздрава. Среди новых министров был и бывший директор агентства безопасности пищевых продуктов Раду Мустяца, который возглавил минсельхоз.

"Сегодня министр сельского хозяйства Раду Мустяца подал в отставку, которую я принял. Это было личное решение, жест ответственности, предпринятый для защиты общественного доверия к правительству и к процессу управления", - написал Тофан на своей странице в соцсети Facebook*, отметив, что назначение нового министра состоится в кратчайшие сроки.

Сам Мустяца написал на своей странице в Facebook*, что принял ответственное решение.

"Правительство должно в ближайшем будущем обеспечить проведение ряда важных и сложных реформ, необходимых для обеспечения благополучия граждан Республики Молдова, и, чтобы сохранить доверие, я счел своим долгом уйти в отставку ", - сообщил Мустяца.

Ранее в соцсетях молдавского сегмента появились фото, якобы доказывающие, что Раду Мустяца состоял в Демократической партии Молдавии времен олигарха Владимира Плахотнюка, впоследствии заочно приговоренного к 19 годам лишения свободы по делу о хищении 1 млрд долларов из банковской системы страны. Сам министр заявил, что он это не соответствует правде. Тофан заверил, что не намерен увольнять министра, но если появятся явные доказательства, противоречащие заявлениям Мустяцы, то он этого не потерпит.

В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Одним из обвиняемых по этому делу и стал Плахотнюк.

Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей.