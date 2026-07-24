В Молдавии оппозиция призвала ПДС взять на себя ответственность за кризис

Краткий пересказ от РИА ИИ Оппозиционная Партия коммунистов в Молдавии призвала правящую партию «Действие и солидарность» (ПДС) взять на себя ответственность за кризис в стране.

Партия коммунистов требует от главы республики распустить парламент.

В заявлении коммунистов говорится, что правление ПДС привело к кадровому кризису, скандалам вокруг судебной реформы, обнищанию населения и другим проблемам.

КИШИНЕВ, 24 июл - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия коммунистов призвала правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) взять на себя ответственность за кризис в стране, а главу республики – распустить парламент.

"Именно ПДС во главе с Майей Санду несут основную политическую ответственность за положение дел в стране, после шести лет нахождения у власти любые попытки объяснить происходящее ошибками прежних правительств или внешними обстоятельствами уже не выглядят убедительными. Европа и еще кто-то уже не помогут всей "команде" ПДС, им надо покаяться перед народом Молдовы и как можно быстрее уйти в небытие", - говорится в заявлении , опубликованном на сайте Компартии.

Президент Майя Санду как неформальный лидер ПДС может подписать указ о роспуске парламента. Это приведет к досрочным парламентским выборам.

Коммунисты констатировали, что в результате правления ПДС страна столкнулась с кадровым кризисом, судебная реформа продолжает сопровождаться громкими скандалами, население беднеет, молодежь продолжает покидать страну и государство все чаще управляется в режиме постоянного кризиса.

"Одной из наиболее характерных черт правления ПДС стало полное отсутствие персональной ответственности за собственные решения. Главной проблемой для страны стали не предыдущие правительства, не внешние обстоятельства и не политические оппоненты, а качество государственного управления со стороны партии ПДС", - отметили представители Компартии.