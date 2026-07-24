В Молдавии оппозиция призвала ПДС взять на себя ответственность за кризис

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Оппозиционная Партия коммунистов в Молдавии призвала правящую партию «Действие и солидарность» (ПДС) взять на себя ответственность за кризис в стране.
- Партия коммунистов требует от главы республики распустить парламент.
- В заявлении коммунистов говорится, что правление ПДС привело к кадровому кризису, скандалам вокруг судебной реформы, обнищанию населения и другим проблемам.
КИШИНЕВ, 24 июл - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия коммунистов призвала правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) взять на себя ответственность за кризис в стране, а главу республики – распустить парламент.
"Именно ПДС во главе с Майей Санду несут основную политическую ответственность за положение дел в стране, после шести лет нахождения у власти любые попытки объяснить происходящее ошибками прежних правительств или внешними обстоятельствами уже не выглядят убедительными. Европа и еще кто-то уже не помогут всей "команде" ПДС, им надо покаяться перед народом Молдовы и как можно быстрее уйти в небытие", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Компартии.
Президент Майя Санду как неформальный лидер ПДС может подписать указ о роспуске парламента. Это приведет к досрочным парламентским выборам.
Коммунисты констатировали, что в результате правления ПДС страна столкнулась с кадровым кризисом, судебная реформа продолжает сопровождаться громкими скандалами, население беднеет, молодежь продолжает покидать страну и государство все чаще управляется в режиме постоянного кризиса.
"Одной из наиболее характерных черт правления ПДС стало полное отсутствие персональной ответственности за собственные решения. Главной проблемой для страны стали не предыдущие правительства, не внешние обстоятельства и не политические оппоненты, а качество государственного управления со стороны партии ПДС", - отметили представители Компартии.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.