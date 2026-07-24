ВСУ за неделю потеряли свыше 1695 военных в зоне действий "Севера"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Север" нанесли поражение ряду бригад ВСУ.
- Противник потерял более 1695 военнослужащих и значительное количество техники, включая танк, 17 боевых бронированных машин, 97 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град".
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" в течение недели продолжили наносить поражение ряду бригад ВСУ, в результате противник потерял более 1695 военнослужащих, танк, 17 боевых бронированных машин, 97 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", сообщили в Минобороны России.
"Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в недельной сводке российского министерства.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1695-ти военнослужащих, танк, 17 боевых бронированных машин, 97 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", - добавило Минобороны.
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