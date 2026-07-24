ВСУ за неделю потеряли свыше 1695 военных в зоне действий "Севера"

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" в течение недели продолжили наносить поражение ряду бригад ВСУ, в результате противник потерял более 1695 военнослужащих, танк, 17 боевых бронированных машин, 97 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", сообщили в Минобороны России.