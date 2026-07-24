Основатель "Миража" оспорит решение суда, вынесенное в пользу экс-солистки

Краткий пересказ от РИА ИИ Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск бывшей солистки группы "Мираж" Маргариты Суханкиной к Андрею Литягину и взыскал более 8 миллионов рублей компенсации.

Суд запретил Литягину распоряжаться исключительными правами Суханкиной на совместное исполнение 29 произведений группы "Мираж".

Андрей Литягин не согласен с решением суда и планирует подать апелляционную жалобу, ссылаясь на наличие договора купли-продажи прав, подписанного Суханкиной.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Основатель группы "Мираж" композитор Андрей Литягин рассказал РИА Новости, что подаст апелляционную жалобу на решение Замоскворецкого суда, взыскавшего более 8 миллионов рублей компенсации в пользу бывшей солистки группы Маргариты Суханкиной по делу о защите прав на исполнение произведений.

В четверг Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил иск экс-солистки группы " Мираж " Суханкиной к Литягину о защите прав на исполнение произведений и взыскал более 8 миллионов рублей компенсации. Суд запретил Литягину распоряжаться исключительными правами Суханкиной на совместное исполнение 29 произведений "Миража", в том числе таких хитов как "1000 звезд", "Мерцает ночь", "Звезды молчат", "Я больше не прошу" и "Музыка нас связала".

"С решением суда я категорически не согласен, так как есть договор купли-продажи прав, подписанный Суханкиной лично, экспертиза подтвердила его аутентичность и подлинность подписей. Будем подавать апелляционную жалобу", - рассказал агентству Литягин.

Композитор подчеркнул, что при записи песен "Миража" Суханкина была нанятым работником и получила за свою работу гонорар. Литягин отметил, что только с начала 2026 года он вместе с компанией "Мираж-Медиа" отсудил более 30 миллионов рублей у организаторов концертов Суханкиной за незаконное исполнение его песен.