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Основатель "Миража" оспорит решение суда, вынесенное в пользу экс-солистки - РИА Новости, 24.07.2026
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17:07 24.07.2026
Основатель "Миража" оспорит решение суда, вынесенное в пользу экс-солистки

Основатель "Миража" Литягин обжалует решение суда о компенсации Суханкиной

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Маргарита Суханкина
Певица Маргарита Суханкина - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Маргарита Суханкина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск бывшей солистки группы "Мираж" Маргариты Суханкиной к Андрею Литягину и взыскал более 8 миллионов рублей компенсации.
  • Суд запретил Литягину распоряжаться исключительными правами Суханкиной на совместное исполнение 29 произведений группы "Мираж".
  • Андрей Литягин не согласен с решением суда и планирует подать апелляционную жалобу, ссылаясь на наличие договора купли-продажи прав, подписанного Суханкиной.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Основатель группы "Мираж" композитор Андрей Литягин рассказал РИА Новости, что подаст апелляционную жалобу на решение Замоскворецкого суда, взыскавшего более 8 миллионов рублей компенсации в пользу бывшей солистки группы Маргариты Суханкиной по делу о защите прав на исполнение произведений.
В четверг Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил иск экс-солистки группы "Мираж" Суханкиной к Литягину о защите прав на исполнение произведений и взыскал более 8 миллионов рублей компенсации. Суд запретил Литягину распоряжаться исключительными правами Суханкиной на совместное исполнение 29 произведений "Миража", в том числе таких хитов как "1000 звезд", "Мерцает ночь", "Звезды молчат", "Я больше не прошу" и "Музыка нас связала".
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"С решением суда я категорически не согласен, так как есть договор купли-продажи прав, подписанный Суханкиной лично, экспертиза подтвердила его аутентичность и подлинность подписей. Будем подавать апелляционную жалобу", - рассказал агентству Литягин.
Композитор подчеркнул, что при записи песен "Миража" Суханкина была нанятым работником и получила за свою работу гонорар. Литягин отметил, что только с начала 2026 года он вместе с компанией "Мираж-Медиа" отсудил более 30 миллионов рублей у организаторов концертов Суханкиной за незаконное исполнение его песен.
Группа "Мираж" - советская и российская музыкальная группа, основанная в 1986 году композитором и клавишником Литягиным. Первой солисткой группы стала Суханкина, записавшая три первых хита коллектива - "Звезды нас ждут", "Видео" и "Эта ночь".
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