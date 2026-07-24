Рейтинг@Mail.ru
Минздрав предложил расширить доступность лекарств по электронным рецептам - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 24.07.2026 (обновлено: 18:09 24.07.2026)

Минздрав предложил расширить доступность лекарств по электронным рецептам

© РИА Новости / Валерий Титиевский | Перейти в медиабанкЛекарства
Лекарства - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Валерий Титиевский
Перейти в медиабанк
Лекарства. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство здравоохранения России предложило провести эксперимент по расширению доступности лекарственных препаратов по электронным рецептам.
  • В рамках пилотного проекта приобрести лекарства по электронному рецепту можно будет и в других регионах-участниках эксперимента.
  • Для приобретения лекарств по электронному рецепту его нужно будет показать в мобильном приложении «Госуслуги» на кассе аптеки.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения России предложило провести эксперимент по расширению доступности лекарственных препаратов по электронным рецептам, их можно будет использовать и в других регионах РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.
Минздрав разработал проект постановления правительства РФ "О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по апробации схемы применения системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения в части отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, сформированным в форме электронного документа".
Женщины на скамейке в парке - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
В Минздраве рассказали, сколько пожилых людей в России
9 июля, 16:45
"Документ предусматривает запуск пилотного проекта по расширению доступности лекарственных препаратов по электронным рецептам... купить лекарства в аптеках можно при предъявлении бумажного или электронного рецепта, вместе с тем цифровой вариант можно использовать только в пределах того региона, где он был оформлен. В рамках пилотного проекта приобрести лекарства по электронному рецепту можно будет и в других регионах–участниках "пилота"", - сообщили журналистам в ведомстве.
Там добавили, что их список появится позже. Для приобретения лекарств по электронному рецепту его нужно будет показать в мобильном приложении "Госуслуги" на кассе аптеки.
Регионы и аптечные организации смогут принять участие в эксперименте на добровольной основе, подав соответствующее заявление. Это не повлечет для аптек необходимости закупки дополнительного оборудования, поскольку каждая из них уже имеет все необходимое для работы с системой "Честный знак".
Возможность приобрести медикаменты по бумажному рецепту сохранится, добавили в Минздраве.
Порядок получения препаратов по льготным рецептам останется прежним. "При этом положения эксперимента не будут распространяться на льготные рецепты – порядок получения лекарств по ним, как в бумажной, так и в электронной форме, останется прежним", - отметили в пресс-службе.
Молодые люди танцуют в фонтане в парке 300-летия Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
В Минздраве назвали возраст, когда заканчивается молодость
19 июля, 04:32
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала