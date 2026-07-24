Минтранс разрабатывает новый знак парковки для многодетных семей

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"Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей. Он позволит выделять специальные места там, где они особенно нужны: у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных локаций", - говорится в сообщении.