Минтранс разрабатывает новый знак парковки для многодетных семей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей.
- Министерство опубликовало семь вариантов знака и проводит голосование, которое продлится до 14 августа.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак парковки для многодетных семей, сообщило министерство.
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"Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей. Он позволит выделять специальные места там, где они особенно нужны: у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных локаций", - говорится в сообщении.
Министерство опубликовало в мессенджере "Макс" варианты знака, за которые предлагает полосовать.
"Сейчас мы предлагаем выбрать, как будет выглядеть этот знак. В голосовании – семь вариантов. Тот, который поддержит большинство, может появиться на дорогах России и стать частью большого проекта по созданию более удобной и семейноцентричной городской среды", - говорится в сообщении к картинкам.
Голосование продлится до 14 августа.