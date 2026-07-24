Минюст включил "Донское республиканское движение"* в реестр иноагентов

Краткий пересказ от РИА ИИ "Донское республиканское движение"* включено в реестр иностранных агентов Минюста России.

"Либертарианская партия России"* под председательством Сергея Карнавского также внесена в перечень иностранных агентов.

Вадим Петров**, распространявший материалы иноагентов и нежелательных организаций, включен в реестр иностранных агентов.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов "Донское республиканское движение"*, сообщается на сайте ведомства.

"Двадцать четвертого июля 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены... "Донское республиканское движение"*, - говорится в перечне

Отмечается, что "Донское республиканское движение"* распространяло материалы иноагентов и нежелательных организаций, а также фейки о решениях российских властей и выступало против СВО. Организация призывала к нарушению территориальной целостности России, а руководство движением осуществляется из-за границы.

Также в перечень внесена "Либертарианская партия России"* под председательством Сергея Карнавского. Отмечается, что организация принимала участие в распространении материалов иноагентов и нежелательной организации. Кроме того, она распространяла фейки о решениях российских властей, выступала против СВО и взаимодействует с иноагентом.

В реестр внесен и Вадим Петров**. По данным Минюста, он распространял материалы иноагентов, нежелательных в РФ организаций и фейки о решениях российских властей. Также выступал против СВО, призывал к нарушению территориальной целостности России и взаимодействует с нежелательной и террористической организацией. Петров** проживает за пределами РФ.

* Организация, выполняющая фукции иноагента в России