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Минюст включил "Донское республиканское движение"* в реестр иноагентов - РИА Новости, 24.07.2026
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18:33 24.07.2026
Минюст включил "Донское республиканское движение"* в реестр иноагентов

Минюст внес «Донское республиканское движение» в реестр иноагентов

© Фото : Министерство юстиции Российской ФедерацииЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Министерство юстиции Российской Федерации
Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Донское республиканское движение"* включено в реестр иностранных агентов Минюста России.
  • "Либертарианская партия России"* под председательством Сергея Карнавского также внесена в перечень иностранных агентов.
  • Вадим Петров**, распространявший материалы иноагентов и нежелательных организаций, включен в реестр иностранных агентов.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов "Донское республиканское движение"*, сообщается на сайте ведомства.
"Двадцать четвертого июля 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены... "Донское республиканское движение"*, - говорится в перечне.
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Отмечается, что "Донское республиканское движение"* распространяло материалы иноагентов и нежелательных организаций, а также фейки о решениях российских властей и выступало против СВО. Организация призывала к нарушению территориальной целостности России, а руководство движением осуществляется из-за границы.
Также в перечень внесена "Либертарианская партия России"* под председательством Сергея Карнавского. Отмечается, что организация принимала участие в распространении материалов иноагентов и нежелательной организации. Кроме того, она распространяла фейки о решениях российских властей, выступала против СВО и взаимодействует с иноагентом.
В реестр внесен и Вадим Петров**. По данным Минюста, он распространял материалы иноагентов, нежелательных в РФ организаций и фейки о решениях российских властей. Также выступал против СВО, призывал к нарушению территориальной целостности России и взаимодействует с нежелательной и террористической организацией. Петров** проживает за пределами РФ.
* Организация, выполняющая фукции иноагента в России
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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