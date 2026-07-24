Минюст внес десять организаций в перечень нежелательных в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство юстиции РФ внесло в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, десять организаций из Великобритании, Германии, Норвегии, США и Франции.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, десять организаций из Великобритании, Германии, Норвегии, США и Франции, сообщается на сайте ведомства.
"Перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации... The International Drug Policy Consortium (IDPC, "Международный консорциум по наркополитике")*, Великобритания... Platform for Civic*, Anti-War and Humanitarian Initiatives ("Платформа гражданских, антивоенных и гуманитарных инициатив")*, Федеративная республика Германия", - говорится в перечне.
Кроме того, в список вошли организации "Украинские конвои свободы"* и "СмоРодина: за демократию в России"* из Норвегии, "Фонд имени Роберта Боша"*, "Восточноевропейская сеть гражданского образования"* и фонд "Прямо вперед"* из Германии, организации "Новая Украина"* и "Свобода - Вперед"* из США, а также Reforum Space Paris* из Франции.
* Организация внесена в перечень нежелательных в России