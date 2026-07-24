Над Тульской областью сбили три украинских беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тульской области уничтожены еще три украинских беспилотника, пострадавших нет.
- С момента введения режима беспилотной опасности в Тульской области уничтожено 17 вражеских БПЛА.
ТУЛА, 24 июл – РИА Новости. Еще три украинских БПЛА уничтожили на территории Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Еще 3 украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет", - написал Миляев в своем аккаунте на платформе "Макс".
Он добавил, что разрушений инфраструктуры, предварительно, не зафиксировано.
В регионе больше суток действует режим беспилотной опасности. С момента его объявления в Тульской области уничтожили 17 вражеских БПЛА. Также за минувшую ночь в области дважды оповещали об угрозе ракетного удара.