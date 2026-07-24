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Над Тульской областью сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 24.07.2026
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13:01 24.07.2026
Над Тульской областью сбили три украинских беспилотника

Миляев: над Тульской областью уничтожили еще три украинских БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный с дроном-перехватчиком "Елка"
Российский военный с дроном-перехватчиком Елка - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный с дроном-перехватчиком "Елка". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тульской области уничтожены еще три украинских беспилотника, пострадавших нет.
  • С момента введения режима беспилотной опасности в Тульской области уничтожено 17 вражеских БПЛА.
ТУЛА, 24 июл – РИА Новости. Еще три украинских БПЛА уничтожили на территории Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Еще 3 украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет", - написал Миляев в своем аккаунте на платформе "Макс".
Он добавил, что разрушений инфраструктуры, предварительно, не зафиксировано.
В регионе больше суток действует режим беспилотной опасности. С момента его объявления в Тульской области уничтожили 17 вражеских БПЛА. Также за минувшую ночь в области дважды оповещали об угрозе ракетного удара.
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БезопасностьТульская областьДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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