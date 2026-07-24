Над Тульской областью сбили три украинских беспилотника

ТУЛА, 24 июл – РИА Новости. Еще три украинских БПЛА уничтожили на территории Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он добавил, что разрушений инфраструктуры, предварительно, не зафиксировано.

В регионе больше суток действует режим беспилотной опасности. С момента его объявления в Тульской области уничтожили 17 вражеских БПЛА. Также за минувшую ночь в области дважды оповещали об угрозе ракетного удара.