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Россия и Кувейт обсудили урегулирование ситуации в Персидском заливе - РИА Новости, 24.07.2026
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13:29 24.07.2026
Россия и Кувейт обсудили урегулирование ситуации в Персидском заливе

МИД: Борисенко и Аль-Адвани обсудили урегулирование в Персидском заливе

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель министра иностранных дел России Геннадий Борисенко и посол Государства Кувейт в Москве Рашед Аль-Адвани подчеркнули необходимость урегулирования разногласий в регионе Персидского залива.
  • Также обсуждались ключевые направления развития традиционно дружественных российско-кувейтских отношений в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Борисенко и посол Государства Кувейт в Москве Рашед Аль-Адвани в ходе встречи подчеркнули необходимость урегулирования разногласий в регионе Персидского залива, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
"С обеих сторон подчеркнута необходимость урегулирования разногласий в регионе политико-дипломатическими средствами при учете интересов всех расположенных в нем государств", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Стороны отметили важность посреднических усилий по скорейшему возобновлению переговорного процесса на основе подписанного между США и Ираном 17 июня "Исламабадского меморандума", уточнили в ведомстве.
Кроме того, состоялось обсуждение ключевых направлений развития традиционно дружественных российско-кувейтских отношений, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня с Ираном, достигнутое в ночь на 18 июня на основе "Исламабадского меморандума", более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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