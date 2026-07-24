Россия и Кувейт обсудили урегулирование ситуации в Персидском заливе

"С обеих сторон подчеркнута необходимость урегулирования разногласий в регионе политико-дипломатическими средствами при учете интересов всех расположенных в нем государств", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня с Ираном, достигнутое в ночь на 18 июня на основе "Исламабадского меморандума", более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.