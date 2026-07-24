МИД: Россия призвала к завершению боевых действий в Персидском заливе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская сторона подчеркнула важность скорейшего достижения договоренностей о завершении боевых действий в Персидском заливе.
- Встреча прошла между главами МИД РФ и Ирана Сергеем Лавровым и Аббасом Аракчи.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российская сторона акцентировала важность скорейшего достижения договоренностей по завершению боевых действий в Персидском заливе, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"С российской стороны акцентирована важность скорейшего выхода на устойчивые договоренности о завершении боевых действий в интересах восстановления стабильности, безопасности и беспрепятственной навигации в регионе (Персидского залива - ред.)", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на его сайте по итогам встречи глав МИД РФ и Ирана Сергея Лаврова и Аббаса Аракчи.