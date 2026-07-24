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МИД: Россия призвала к завершению боевых действий в Персидском заливе - РИА Новости, 24.07.2026
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12:46 24.07.2026 (обновлено: 12:53 24.07.2026)

МИД: Россия призвала к завершению боевых действий в Персидском заливе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская сторона подчеркнула важность скорейшего достижения договоренностей о завершении боевых действий в Персидском заливе.
  • Встреча прошла между главами МИД РФ и Ирана Сергеем Лавровым и Аббасом Аракчи.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российская сторона акцентировала важность скорейшего достижения договоренностей по завершению боевых действий в Персидском заливе, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"С российской стороны акцентирована важность скорейшего выхода на устойчивые договоренности о завершении боевых действий в интересах восстановления стабильности, безопасности и беспрепятственной навигации в регионе (Персидского залива - ред.)", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на его сайте по итогам встречи глав МИД РФ и Ирана Сергея Лаврова и Аббаса Аракчи.
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РоссияПерсидский заливИранСергей ЛавровАббас Аракчи
 
 
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