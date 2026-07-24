Лавров и Аракчи обсудили эскалацию в Персидском заливе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудили эскалацию в Персидском заливе и восстановление стабильности в регионе.
- С российской стороны была акцентирована важность скорейшего выхода на устойчивые договоренности о завершении боевых действий для восстановления стабильности и безопасности в регионе.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудили эскалацию в Персидском заливе и восстановление стабильности в регионе, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущую эскалацию в Персидском заливе и поставленную под угрозу перспективу мирного урегулирования конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
С российской стороны акцентирована важность скорейшего выхода на устойчивые договоренности о завершении боевых действий в интересах восстановления стабильности, безопасности и беспрепятственной навигации в регионе, добавили в МИД.
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23 июля, 08:48