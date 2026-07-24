Лавров и Аракчи обсудили эскалацию в Персидском заливе

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудили эскалацию в Персидском заливе и восстановление стабильности в регионе, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

С российской стороны акцентирована важность скорейшего выхода на устойчивые договоренности о завершении боевых действий в интересах восстановления стабильности, безопасности и беспрепятственной навигации в регионе, добавили в МИД.