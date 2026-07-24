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Лавров и Аракчи обсудили эскалацию в Персидском заливе - РИА Новости, 24.07.2026
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12:43 24.07.2026 (обновлено: 12:51 24.07.2026)
Лавров и Аракчи обсудили эскалацию в Персидском заливе

МИД: Лавров и Аракчи обсудили эскалацию в Персидском заливе

© Фото : МИД РоссииСергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи "на полях" СМИД ШОС
Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи на полях СМИД ШОС - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : МИД России
Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи "на полях" СМИД ШОС
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудили эскалацию в Персидском заливе и восстановление стабильности в регионе.
  • С российской стороны была акцентирована важность скорейшего выхода на устойчивые договоренности о завершении боевых действий для восстановления стабильности и безопасности в регионе.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудили эскалацию в Персидском заливе и восстановление стабильности в регионе, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущую эскалацию в Персидском заливе и поставленную под угрозу перспективу мирного урегулирования конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
С российской стороны акцентирована важность скорейшего выхода на устойчивые договоренности о завершении боевых действий в интересах восстановления стабильности, безопасности и беспрепятственной навигации в регионе, добавили в МИД.
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