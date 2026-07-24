МИД России прорабатывает вопрос визита Лаврова в Тегеран

ТЕГЕРАН, 24 июл - РИА Новости. МИД России прорабатывает вопрос визита главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Тегеран, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи ранее 13 июля сообщил, что ведется подготовка к визиту Лаврова в Иран, но конкретной даты пока нет.