Рейтинг@Mail.ru
МИД России прорабатывает вопрос визита Лаврова в Тегеран - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 24.07.2026
МИД России прорабатывает вопрос визита Лаврова в Тегеран

Руденко: МИД России прорабатывает вопрос визита Лаврова в Тегеран

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД России прорабатывает вопрос визита Сергея Лаврова в Тегеран.
  • Официальный представитель МИД Ирана подтвердил подготовку к визиту Лаврова, но конкретную дату пока не назвал.
ТЕГЕРАН, 24 июл - РИА Новости. МИД России прорабатывает вопрос визита главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Тегеран, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.
"Мы работаем над этим вопросом", - ответил Руденко на вопрос корреспондента Tasnim о возможности визита Лаврова в Тегеран.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи ранее 13 июля сообщил, что ведется подготовка к визиту Лаврова в Иран, но конкретной даты пока нет.
Переговоры Лаврова и Рубио в Маниле - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
МИД раскрыл детали переговоров Лаврова и Рубио
23 июля, 08:46
 
Сергей ЛавровАндрей РуденкоТегеран (город)ИранРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала