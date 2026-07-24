МИД России прорабатывает вопрос визита Лаврова в Тегеран

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД России прорабатывает вопрос визита Сергея Лаврова в Тегеран.
- Официальный представитель МИД Ирана подтвердил подготовку к визиту Лаврова, но конкретную дату пока не назвал.
ТЕГЕРАН, 24 июл - РИА Новости. МИД России прорабатывает вопрос визита главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Тегеран, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи ранее 13 июля сообщил, что ведется подготовка к визиту Лаврова в Иран, но конкретной даты пока нет.
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