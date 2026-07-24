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Российские школьники разработали метод защиты рапса от опасного грибка - РИА Новости, 24.07.2026
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11:59 24.07.2026 (обновлено: 12:05 24.07.2026)

Российские школьники разработали метод защиты рапса от опасного грибка

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРапсовое поле
Рапсовое поле - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Участники проектной смены "Большие вызовы" в образовательном центре "Сириус" представили новый метод защиты рапса от килы — опасного грибкового заболевания, поражающего корневую систему.
  • Метод основан на технологии ускоренной селекции.
  • Рапс является значимой в России масличной культурой, и создание продуктивных и устойчивых к заболеваниям сортов и гибридов рапса актуально для сельского хозяйства.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Участники проектной смены "Большие вызовы" в образовательном центре "Сириус" представили новый метод защиты рапса от опасного грибкового заболевания, поражающего корневую систему, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Иннопрактика".
"В рамках проектной смены для школьников "Большие вызовы" в образовательном центре "Сириус" старшеклассники представили метод защиты рапса от килы - опасного грибкового заболевания, поражающего корневую систему. Метод основан на технологии ускоренной селекции", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что рапс является значимой в России масличной культурой, посевные площади под которой в 2026 году достигли 3,8 миллиона гектар. Российское рапсовое масло и шрот пользуются высоким спросом на внешних рынках, поэтому для сельского хозяйства актуально создание продуктивных и устойчивых к заболеваниям и химической нагрузке сортов и гибридов этого растения.
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"В рамках направления "Агропромышленные и биотехнологии" школьники отработали методику получения удвоенных гаплоидов рапса и провели молекулярно-генетическую характеристику полученных линий, что позволит в дальнейшем ускорить и удешевить выведение новых, выносливых сортов рапса", - приводятся в сообщении слова генерального директора Центра развития образования "Интеграция" Владимира Авдеенко.
Он отметил, что полученные школьниками данные позволяют оценить эффективность формирования линий рапса и выделить перспективный материал для дальнейшего маркер-опосредованного отбора.
"Большие вызовы" - это научно-технологическая образовательная программа для школьников 8-10-х классов, направленная на решение актуальных задач в области науки и технологий. Смена реализуется в рамках государственной программы научно-технологического развития федеральной территории "Сириус".
В течение трех недель участники в командах работают над рыночными, отраслевыми и научными задачами, предложенными технологическими компаниями, научно-исследовательскими институтами и вузами. Партнером проектов по направлению "Агропромышленные и биотехнологии" выступает Центр развития образования "Интеграция", входящий в экосистему компании "Иннопрактика".
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