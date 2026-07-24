Российские школьники разработали метод защиты рапса от опасного грибка

Краткий пересказ от РИА ИИ Участники проектной смены "Большие вызовы" в образовательном центре "Сириус" представили новый метод защиты рапса от килы — опасного грибкового заболевания, поражающего корневую систему.

Метод основан на технологии ускоренной селекции.

Рапс является значимой в России масличной культурой, и создание продуктивных и устойчивых к заболеваниям сортов и гибридов рапса актуально для сельского хозяйства.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Участники проектной смены "Большие вызовы" в образовательном центре "Сириус" представили новый метод защиты рапса от опасного грибкового заболевания, поражающего корневую систему, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Иннопрактика".

"В рамках проектной смены для школьников "Большие вызовы" в образовательном центре "Сириус" старшеклассники представили метод защиты рапса от килы - опасного грибкового заболевания, поражающего корневую систему. Метод основан на технологии ускоренной селекции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что рапс является значимой в России масличной культурой, посевные площади под которой в 2026 году достигли 3,8 миллиона гектар. Российское рапсовое масло и шрот пользуются высоким спросом на внешних рынках, поэтому для сельского хозяйства актуально создание продуктивных и устойчивых к заболеваниям и химической нагрузке сортов и гибридов этого растения.

« "В рамках направления "Агропромышленные и биотехнологии" школьники отработали методику получения удвоенных гаплоидов рапса и провели молекулярно-генетическую характеристику полученных линий, что позволит в дальнейшем ускорить и удешевить выведение новых, выносливых сортов рапса", - приводятся в сообщении слова генерального директора Центра развития образования "Интеграция" Владимира Авдеенко.

Он отметил, что полученные школьниками данные позволяют оценить эффективность формирования линий рапса и выделить перспективный материал для дальнейшего маркер-опосредованного отбора.

"Большие вызовы" - это научно-технологическая образовательная программа для школьников 8-10-х классов, направленная на решение актуальных задач в области науки и технологий. Смена реализуется в рамках государственной программы научно-технологического развития федеральной территории "Сириус".