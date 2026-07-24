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Мерц анонсировал дальнейшие перестановки в правительстве Германии - РИА Новости, 24.07.2026
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12:07 24.07.2026
Мерц анонсировал дальнейшие перестановки в правительстве Германии

Мерц анонсировал новые кадровые перестановки в правительстве Германии

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц анонсировал перестановки в правительстве после ухода в отставку главы парламентской фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана.
  • Главой ведомства канцлера станет министр здравоохранения Нина Варкен, а минздрав возглавит генсек ХДС Карстен Линнеманн; статс-секретарь министерства цифровизации Филипп Амтор будет назначен госминистром по связям с землями в ведомстве канцлера.
  • По информации газеты Bild, Мерц планирует освободить министра транспорта Патрика Шнидера от занимаемой должности и выразить недовольство деятельностью министра экономики Катерины Райхе.
БЕРЛИН, 24 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц анонсировал дальнейшие перестановки в правительстве ФРГ после ухода в отставку главы парламентской фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенса Шпана.
Мерц в пятницу объявил о рокировках в кабмине ФРГ. Главой ведомства канцлера после перехода в бундестаг Торстена Фрая станет министр здравоохранения Нина Варкен, вместо нее минздрав возглавит генсек ХДС Карстен Линнеманн. Кроме того, статс-секретарь министерства цифровизации Филипп Амтор будет назначен госминистром по связям с землями в ведомстве канцлера.
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"В федеральном правительстве (ФРГ - ред.) произойдут дальнейшие изменения. Об этом я проинформирую вас в надлежащее время", - заявил Мерц на пресс-конференции. Трансляцию его выступления вел телеканал Phoenix.
По его словам, для принятия кадровых решений потребуется еще как минимум несколько дней.
"Буду принимать эти решения без спешки, с должной тщательностью и после проведения необходимых для этого консультаций", - заключил Мерц.
Газета Bild сообщила в пятницу, что Мерц планирует освободить министра транспорта Патрика Шнидера от занимаемой им должности. По информации издания, канцлер недоволен результатами работы действующего министра. Также сообщается, что Мерц недоволен деятельностью нынешнего министра экономики Катерины Райхе, но в ее случае дело пока ограничится предупреждением со стороны канцлера.
Йенс Шпан сообщил 18 июля об уходе в отставку с поста главы фракции ХДС/ХСС на фоне скандала с суррогатным материнством. Как сообщала газета Bild, он и его супруг* завели ребенка от суррогатной матери в США, тогда как в Германии эта процедура запрещена.
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В миреГерманияРоссияСШАФридрих МерцЙенс ШпанТорстен ФрайХДС/ХССBild
 
 
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