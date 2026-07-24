Мерц объявил о перестановках в правительстве ФРГ после отставки Шпана

Краткий пересказ от РИА ИИ Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о кадровых перестановках в правительстве ФРГ после отставки Йенса Шпана с поста главы парламентской фракции ХДС/ХСС.

Торстен Фрай предложен на пост нового руководителя фракции ХДС/ХСС в бундестаге, а Нина Варкен — на должность министра ФРГ по особым поручениям и главы ведомства канцлера.

Кристан Линнеманн станет новым министром здравоохранения ФРГ.

БЕРЛИН, 24 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о кадровых перестановках в правительстве ФРГ после ухода в отставку главы парламентской фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенса Шпана.

Шпан сообщил 18 июля об уходе в отставку с поста главы фракции ХДС/ХСС на фоне скандала с суррогатным материнством. Как сообщала газета Bild , он и его супруг* завели ребенка от суррогатной матери в США, тогда как в Германии эта процедура запрещена.

"(Председатель партии ХСС - ред.) Маркус Зедер и я очень быстро пришли к согласию о том, чтобы предложить кандидатуру (главы ведомства канцлера ФРГ - ред.) Торстена Фрая на пост нового руководителя фракции ХДС/ХСС в бундестаге. В качестве преемника (Фрая - ред.) я могу предложить (министра здравоохранения ФРГ - ред.) Нину Варкен", - сообщил Мерц на пресс-конференции. Трансляцию его выступления вел телеканал Phoenix.

Канцлер уточнил, что Варкен, помимо руководства ведомством канцлера, также займет должность министра ФРГ по особым поручениям.

После перехода Варкен на работу в ведомство канцлера новым министром здравоохранения ФРГ, по словам Мерца, станет действующий генсек партии Христианско-демократического союза (ХДС) Кристан Линнеманн.

Он также сообщил, что голосование по кандидатуре Фрая на должность нового руководителя фракции ХДС/ХСС пройдет 29 июля.

Кроме того, Мерц сообщил о назначении нынешнего парламентского статс-секретаря при министре цифровизации ФРГ Филиппа Амтора новым государственным министром по связям между федеральным центром и землями в ведомстве канцлера.