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Мерц объявил о перестановках в правительстве ФРГ после отставки Шпана - РИА Новости, 24.07.2026
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10:57 24.07.2026 (обновлено: 11:14 24.07.2026)
Мерц объявил о перестановках в правительстве ФРГ после отставки Шпана

Мерц объявил о кадровых перестановках в правительстве Германии после ухода Шпана

© AP Photo / Mindaugas KulbisКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о кадровых перестановках в правительстве ФРГ после отставки Йенса Шпана с поста главы парламентской фракции ХДС/ХСС.
  • Торстен Фрай предложен на пост нового руководителя фракции ХДС/ХСС в бундестаге, а Нина Варкен — на должность министра ФРГ по особым поручениям и главы ведомства канцлера.
  • Кристан Линнеманн станет новым министром здравоохранения ФРГ.
БЕРЛИН, 24 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о кадровых перестановках в правительстве ФРГ после ухода в отставку главы парламентской фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенса Шпана.
Шпан сообщил 18 июля об уходе в отставку с поста главы фракции ХДС/ХСС на фоне скандала с суррогатным материнством. Как сообщала газета Bild, он и его супруг* завели ребенка от суррогатной матери в США, тогда как в Германии эта процедура запрещена.
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"(Председатель партии ХСС - ред.) Маркус Зедер и я очень быстро пришли к согласию о том, чтобы предложить кандидатуру (главы ведомства канцлера ФРГ - ред.) Торстена Фрая на пост нового руководителя фракции ХДС/ХСС в бундестаге. В качестве преемника (Фрая - ред.) я могу предложить (министра здравоохранения ФРГ - ред.) Нину Варкен", - сообщил Мерц на пресс-конференции. Трансляцию его выступления вел телеканал Phoenix.
Канцлер уточнил, что Варкен, помимо руководства ведомством канцлера, также займет должность министра ФРГ по особым поручениям.
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После перехода Варкен на работу в ведомство канцлера новым министром здравоохранения ФРГ, по словам Мерца, станет действующий генсек партии Христианско-демократического союза (ХДС) Кристан Линнеманн.
Он также сообщил, что голосование по кандидатуре Фрая на должность нового руководителя фракции ХДС/ХСС пройдет 29 июля.
Кроме того, Мерц сообщил о назначении нынешнего парламентского статс-секретаря при министре цифровизации ФРГ Филиппа Амтора новым государственным министром по связям между федеральным центром и землями в ведомстве канцлера.
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