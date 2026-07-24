СМИ: планы Mercedes в США оказались под угрозой из-за инвесторов из КНР

«

"Mercedes планирует к концу десятилетия ежегодно продавать в США 400 тысяч легковых автомобилей и 80 тысяч фургонов — на треть больше, чем сейчас. Но автоконцерну грозят проблемы из-за возможного принятия (в США - ред.) нового закона, который в худшем случае может исключить его с американского авторынка", - говорится в публикации.