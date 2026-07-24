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СМИ: планы Mercedes в США оказались под угрозой из-за инвесторов из КНР - РИА Новости, 24.07.2026
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17:22 24.07.2026
СМИ: планы Mercedes в США оказались под угрозой из-за инвесторов из КНР

Handelsblatt: планы Mercedes в США оказались под угрозой из-за инвесторов из КНР

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗначок немецкого концерна "Мерседес"
Значок немецкого концерна Мерседес - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Значок немецкого концерна "Мерседес". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Планы Mercedes-Benz увеличить продажи в США на треть к 2030 году находятся под угрозой из-за возможного запрета на импорт автомобилей с участием китайских акционеров.
  • Законопроект в США ограничивает деятельность автопроизводителей с долей китайского капитала более 15%, а инвесторы из КНР контролируют почти 20% акций Mercedes-Benz.
БЕРЛИН, 24 июл — РИА Новости. Планы немецкого автоконцерна Mercedes-Benz увеличить продажи в США на треть к 2030 году оказались под угрозой срыва из-за возможного запрета американских властей на импорт автомобилей, в капитале производителей которых есть китайские акционеры, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники.
Законопроект, подготовленный к принятию в США, ограничивает деятельность автопроизводителей, если доля китайского капитала в них превышает 15%. При этом, по данным Handelsblatt, инвесторы из КНР контролируют почти 20% акций Mercedes-Benz.
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"Mercedes планирует к концу десятилетия ежегодно продавать в США 400 тысяч легковых автомобилей и 80 тысяч фургонов — на треть больше, чем сейчас. Но автоконцерну грозят проблемы из-за возможного принятия (в США - ред.) нового закона, который в худшем случае может исключить его с американского авторынка", - говорится в публикации.
По информации издания, руководство немецкого концерна сейчас пытается добиться исключений или смягчения норм законопроекта, предлагая властям США повысить порог китайского участия до 25%. В Mercedes-Benz официально подтвердили, что проводят консультации с Вашингтоном.
В апреле Mercedes-Benz Group AG сообщил, что его квартальная чистая прибыль снизилась на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,4 миллиарда евро.
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