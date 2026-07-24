МЭР изучит предложения о поддержке пострадавших продавцов маркетплейсов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минэкономразвития изучит предложения бизнеса о единых механизмах поддержки продавцов, пострадавших от ограничений в работе складов маркетплейсов.
- Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ) обратилась к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с предложениями о поддержке предпринимателей, пострадавших от ограничений работы инфраструктуры маркетплейсов.
- Часть мер поддержки доступна бизнесу уже сейчас, в частности, предусмотрено право субъектов МСП обратиться за кредитными каникулами.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Минэкономразвития изучит предложения бизнеса о единых механизмах поддержки продавцов, пострадавших от ограничений в работе складов маркетплейсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее в пятницу газета "Коммерсант" написала, что Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ) обратилась к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с предложениями о поддержке предпринимателей, пострадавших от ограничений работы инфраструктуры маркетплейсов. Организация считает целесообразным создать единые механизмы защитных мер, а также взаимодействия властей, цифровых платформ и предпринимателей при масштабных ограничениях.
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"В Минэкономразвития всегда прорабатываются поступающие предложения и возможные решения, направленные на оказание поддержки предпринимателям", - отметили в министерстве.
В тоже время там напомнили, что часть мер поддержки доступна бизнесу уже сейчас. В частности, законодательством предусмотрено право субъектов МСП обратиться за кредитными каникулами.
В субботу губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В тот же день глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил о падении беспилотника на территорию склада маркетплейса в Электростали. СК РФ возбудил уголовные дела о терактах. В среду основатель Wildberries, глава объединенной компании РВБ Татьяна Ким сообщила, что атакам подверглись логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске.