МЭР изучит предложения о поддержке пострадавших продавцов маркетплейсов

"В Минэкономразвития всегда прорабатываются поступающие предложения и возможные решения, направленные на оказание поддержки предпринимателям", - отметили в министерстве.

В тоже время там напомнили, что часть мер поддержки доступна бизнесу уже сейчас. В частности, законодательством предусмотрено право субъектов МСП обратиться за кредитными каникулами.

В субботу губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В тот же день глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил о падении беспилотника на территорию склада маркетплейса в Электростали. СК РФ возбудил уголовные дела о терактах. В среду основатель Wildberries, глава объединенной компании РВБ Татьяна Ким сообщила, что атакам подверглись логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске.