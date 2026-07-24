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МЭР изучит предложения о поддержке пострадавших продавцов маркетплейсов - РИА Новости, 24.07.2026
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13:18 24.07.2026
МЭР изучит предложения о поддержке пострадавших продавцов маркетплейсов

МЭР изучит предложения о мерах поддержки пострадавших продавцов маркетплейсов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минэкономразвития изучит предложения бизнеса о единых механизмах поддержки продавцов, пострадавших от ограничений в работе складов маркетплейсов.
  • Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ) обратилась к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с предложениями о поддержке предпринимателей, пострадавших от ограничений работы инфраструктуры маркетплейсов.
  • Часть мер поддержки доступна бизнесу уже сейчас, в частности, предусмотрено право субъектов МСП обратиться за кредитными каникулами.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Минэкономразвития изучит предложения бизнеса о единых механизмах поддержки продавцов, пострадавших от ограничений в работе складов маркетплейсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее в пятницу газета "Коммерсант" написала, что Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ) обратилась к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с предложениями о поддержке предпринимателей, пострадавших от ограничений работы инфраструктуры маркетплейсов. Организация считает целесообразным создать единые механизмы защитных мер, а также взаимодействия властей, цифровых платформ и предпринимателей при масштабных ограничениях.
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"В Минэкономразвития всегда прорабатываются поступающие предложения и возможные решения, направленные на оказание поддержки предпринимателям", - отметили в министерстве.
В тоже время там напомнили, что часть мер поддержки доступна бизнесу уже сейчас. В частности, законодательством предусмотрено право субъектов МСП обратиться за кредитными каникулами.
В субботу губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В тот же день глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил о падении беспилотника на территорию склада маркетплейса в Электростали. СК РФ возбудил уголовные дела о терактах. В среду основатель Wildberries, глава объединенной компании РВБ Татьяна Ким сообщила, что атакам подверглись логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске.
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ЭкономикаТамбовская областьКотовскМосковская область (Подмосковье)Максим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Вайлдберриз (Wildberries)
 
 
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