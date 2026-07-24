В США медведь зашел в офис управления водными ресурсами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведь самостоятельно открыл дверь и зашел в офис управления водными ресурсами в деревне Крестлайн, штат Калифорния.
- Пострадавших и повреждений здания нет.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Медведь зашел в офис управления водными ресурсами в деревне Крестлайн американского штата Калифорния, самостоятельно открыв дверь, немного осмотрелся, после чего вернулся в лес, сообщает телеканал Fox News.
"Черный медведь забрел в управление водными ресурсами округе Южная Калифорния, толкнув входную дверь, и недолго осмотрев здание, вернулся в близлежащий лес", - говорится в сообщении телеканала.
Сообщений о пострадавших и повреждениях здания не поступало, добавляет телеканал.
Ранее медведь неожиданно появился в торговом центре на территории объединенной военной базы "Эльмендорф-Ричардсон" на Аляске и, полакомившись персиком, покинул здание, сообщает местный телеканал KTUU.