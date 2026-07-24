Рейтинг@Mail.ru
В США медведь зашел в офис управления водными ресурсами - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 24.07.2026
В США медведь зашел в офис управления водными ресурсами

В Калифорнии медведь зашел в офис управления водными ресурсами

© Crestline Village Water DistrictМедведь в офисе управления водными ресурсами в Крестлайне, Калифорния, США. Кадр видео
Медведь в офисе управления водными ресурсами в Крестлайне, Калифорния, США. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Crestline Village Water District
Медведь в офисе управления водными ресурсами в Крестлайне, Калифорния, США. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведь самостоятельно открыл дверь и зашел в офис управления водными ресурсами в деревне Крестлайн, штат Калифорния.
  • Пострадавших и повреждений здания нет.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Медведь зашел в офис управления водными ресурсами в деревне Крестлайн американского штата Калифорния, самостоятельно открыв дверь, немного осмотрелся, после чего вернулся в лес, сообщает телеканал Fox News.
"Черный медведь забрел в управление водными ресурсами округе Южная Калифорния, толкнув входную дверь, и недолго осмотрев здание, вернулся в близлежащий лес", - говорится в сообщении телеканала.
Сообщений о пострадавших и повреждениях здания не поступало, добавляет телеканал.
Ранее медведь неожиданно появился в торговом центре на территории объединенной военной базы "Эльмендорф-Ричардсон" на Аляске и, полакомившись персиком, покинул здание, сообщает местный телеканал KTUU.
Медведь, пробравшийся в отель на курорте Пояана-Брашов в Румынии - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Сотрудники отеля в Румынии всю ночь спасали туристов от медведя
25 мая, 13:24
 
В миреКалифорнияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала