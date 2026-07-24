Жителей Свердловской области предупредили об аномальной жаре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Синоптики предупредили об аномальной жаре до плюс 38 градусов в Свердловской области, которая установится с субботы до среды следующей недели, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Согласно сведениям Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, из-за температуры воздуха плюс 32 градуса и выше в Свердловской области с 10 утра до 10 вечера пятницы введены временные ограничения движения для грузового транспорта на федеральных трассах.