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Жителей Свердловской области предупредили об аномальной жаре - РИА Новости, 24.07.2026
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14:03 24.07.2026
Жителей Свердловской области предупредили об аномальной жаре

МЧС: в Свердловской области ожидается жара до плюс 38 градусов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВид на Храм-на-Крови в Екатеринбурге
Вид на Храм-на-Крови в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Свердловской области с 25 по 29 июля ожидается аномальная жара до +38 градусов.
  • Из-за жары с 10 утра до 10 вечера пятницы введены временные ограничения движения для грузового транспорта на федеральных трассах.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Синоптики предупредили об аномальной жаре до плюс 38 градусов в Свердловской области, которая установится с субботы до среды следующей недели, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
"По данным синоптиков, с 25 по 29 июля в Свердловской области ожидается аномальная жара до +38 градусов", – говорится в сообщении.
Согласно сведениям Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, из-за температуры воздуха плюс 32 градуса и выше в Свердловской области с 10 утра до 10 вечера пятницы введены временные ограничения движения для грузового транспорта на федеральных трассах.
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Свердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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