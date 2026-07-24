Глава МЧС заявил об открытости к международному сотрудничеству

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МЧС России Александр Куренков заявил о готовности ведомства к международному сотрудничеству и обмену опытом по предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Он поддержал идею создания технической рабочей группы для выявления и анализа передовой практики государств-членов БРИКС и предложил организовывать встречи дважды в год.

Глава МЧС России подчеркнул необходимость определения общих стандартов для сбора и обмена данными по стихийным бедствиям.

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июл - РИА Новости. МЧС России открыто к международному сотрудничеству и обмену опытом по предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, заявил глава ведомства Александр Куренков на министерском круглом столе глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС в Индии.

"В целом отмечаю готовность МЧС России к выстраиванию конструктивного диалога с партнерами по БРИКС. Мы открыты к сотрудничеству, в том числе к обмену имеющимся у нас опытом по предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий", - сказал он.

Помимо этого, Куренков поддержал предложение о развитии национальных систем по снижению рисков стихийных бедствий. В частности, создание технической рабочей группы по выявлению и анализу передовой практики государств-членов БРИКС. Для этого планируется организовывать очные и онлайн-встречи дважды в год.

Также глава МЧС России акцентировал внимание коллег на необходимости определить общие стандарты для сбора и обмена данными по стихийным бедствиям.