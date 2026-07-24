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Глава МЧС заявил об открытости к международному сотрудничеству - РИА Новости, 24.07.2026
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11:52 24.07.2026
Глава МЧС заявил об открытости к международному сотрудничеству

Куренков: МЧС открыто к международному сотрудничеству по предотвращению ЧС

© Фото : предоставлено МЧС России Глава МЧС Александр Куренков
Глава МЧС Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : предоставлено МЧС России
Глава МЧС Александр Куренков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МЧС России Александр Куренков заявил о готовности ведомства к международному сотрудничеству и обмену опытом по предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.
  • Он поддержал идею создания технической рабочей группы для выявления и анализа передовой практики государств-членов БРИКС и предложил организовывать встречи дважды в год.
  • Глава МЧС России подчеркнул необходимость определения общих стандартов для сбора и обмена данными по стихийным бедствиям.
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июл - РИА Новости. МЧС России открыто к международному сотрудничеству и обмену опытом по предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, заявил глава ведомства Александр Куренков на министерском круглом столе глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС в Индии.
"В целом отмечаю готовность МЧС России к выстраиванию конструктивного диалога с партнерами по БРИКС. Мы открыты к сотрудничеству, в том числе к обмену имеющимся у нас опытом по предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий", - сказал он.
Помимо этого, Куренков поддержал предложение о развитии национальных систем по снижению рисков стихийных бедствий. В частности, создание технической рабочей группы по выявлению и анализу передовой практики государств-членов БРИКС. Для этого планируется организовывать очные и онлайн-встречи дважды в год.
Также глава МЧС России акцентировал внимание коллег на необходимости определить общие стандарты для сбора и обмена данными по стихийным бедствиям.
"Надеюсь, что наше совещание станет очередным шагом на пути к общей цели - совершенствованию деятельности в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - добавил он.
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РоссияАлександр КуренковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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