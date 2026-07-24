Краткий пересказ от РИА ИИ
- Илон Маск считает, что конфликт на Украине закончится, если Запад пойдет на уступки России.
- Он выразил надежду на достижение мирного соглашения.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится, если Запад пойдет на уступки России, сказал американский бизнесмен Илон Маск в интервью The Economist.
"Я уже давно выступаю за мир. Несколько лет назад я писал, что здесь действительно нужно пойти на некоторые уступки России. Это не значит, что я на стороне России, я просто был прагматичен: иначе люди будут гибнуть годами, не добившись ничего. И именно это и произошло", — сказал он.
"Я уже давно выступаю за мир. Несколько лет назад я писал, что здесь действительно нужно пойти на некоторые уступки России. Это не значит, что я на стороне России, я просто был прагматичен: иначе люди будут гибнуть годами, не добившись ничего. И именно это и произошло", — сказал он.
Предприниматель добавил, что его очень раздражают "изысканные дипломаты", которые устраивают ужины из семи блюд в роскошных заведениях, пока люди гибнут на линии фронта, и которые с высокомерным видом рассуждают о том, как Россия должна уйти с освобожденных территорий.
Маск очень надеется, что в ближайшее время будет достигнуто какое-либо мирное соглашение.
В четверг глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио заявил о недопустимости дальнейшей накачки Украины оружием. Он также обратил внимание на деструктивную политику европейских стран, которые все еще пытаются нанести России "стратегическое поражение". При этом Лавров подтвердил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию украинского конфликта и приверженность американским предложениям, сделанным на саммите в Анкоридже.
Маск очень надеется, что в ближайшее время будет достигнуто какое-либо мирное соглашение.
В четверг глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио заявил о недопустимости дальнейшей накачки Украины оружием. Он также обратил внимание на деструктивную политику европейских стран, которые все еще пытаются нанести России "стратегическое поражение". При этом Лавров подтвердил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию украинского конфликта и приверженность американским предложениям, сделанным на саммите в Анкоридже.