Предприниматель добавил, что его очень раздражают "изысканные дипломаты", которые устраивают ужины из семи блюд в роскошных заведениях, пока люди гибнут на линии фронта, и которые с высокомерным видом рассуждают о том, как Россия должна уйти с освобожденных территорий.



Маск очень надеется, что в ближайшее время будет достигнуто какое-либо мирное соглашение.



В четверг глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио заявил о недопустимости дальнейшей накачки Украины оружием. Он также обратил внимание на деструктивную политику европейских стран, которые все еще пытаются нанести России "стратегическое поражение". При этом Лавров подтвердил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию украинского конфликта и приверженность американским предложениям, сделанным на саммите в Анкоридже.