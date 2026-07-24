Рейтинг@Mail.ru
Маск сделал неожиданное заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:19 24.07.2026 (обновлено: 14:51 24.07.2026)
Маск сделал неожиданное заявление об окончании конфликта на Украине

Маск: конфликт на Украине не закончится без уступок в сторону России

© AP Photo / Kevin LamarqueИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Kevin Lamarque
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Илон Маск считает, что конфликт на Украине закончится, если Запад пойдет на уступки России.
  • Он выразил надежду на достижение мирного соглашения.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится, если Запад пойдет на уступки России, сказал американский бизнесмен Илон Маск в интервью The Economist.

"Я уже давно выступаю за мир. Несколько лет назад я писал, что здесь действительно нужно пойти на некоторые уступки России. Это не значит, что я на стороне России, я просто был прагматичен: иначе люди будут гибнуть годами, не добившись ничего. И именно это и произошло", — сказал он.
Башни московского Кремля - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
В Германии выступили с внезапным заявлением о России из-за Украины
Вчера, 11:44
Предприниматель добавил, что его очень раздражают "изысканные дипломаты", которые устраивают ужины из семи блюд в роскошных заведениях, пока люди гибнут на линии фронта, и которые с высокомерным видом рассуждают о том, как Россия должна уйти с освобожденных территорий.

Маск очень надеется, что в ближайшее время будет достигнуто какое-либо мирное соглашение.

В четверг глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио заявил о недопустимости дальнейшей накачки Украины оружием. Он также обратил внимание на деструктивную политику европейских стран, которые все еще пытаются нанести России "стратегическое поражение". При этом Лавров подтвердил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию украинского конфликта и приверженность американским предложениям, сделанным на саммите в Анкоридже.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Журналист отреагировал на новое заявление Лаврова об Украине
Вчера, 13:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала