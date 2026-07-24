Итоги Манилы: одной тихоокеанской державой временно меньше

Несколько полуголых филиппинских моряков в резиновой лодке веслами и палками гневно отгоняют корабль Береговой охраны КНР из морской акватории, которую обе стороны считают своими. Эта сцена, снятая китайцами на видео (чтобы было ясно, кто на кого напал), могла бы стать камертоном завершившейся на Филиппинах пьесы под названием "важное дипломатическое событие в Азии". Но не стала — и это хорошие новости.

Сухой остаток этого события — то есть "министерской недели АСЕАН" в Маниле — можно описать так: Америка и ее политика временно перестали быть самой острой проблемой для Юго-Восточной Азии, но от этого не легче. Потому что Америка все равно — пусть косвенно — создает гораздо большие проблемы той же ЮВА, даже ломая дрова в других местах. И реагировать на эти события регион должен коллективно.

Здесь полезно понимать, что такое эта "министерская неделя АСЕАН" (не саммит!) и как она работает. Работает как скучная, но хорошо отлаженная машина для ежегодной сверки внешней политики одиннадцати стран Юго-Восточной Азии. Сначала они ее сверяют между собой, а потом с ключевыми партнерами. Именно в этом порядке: все начинается со встречи министров иностранных дел АСЕАН, которая выдает обтекаемый и дипломатичный документ, показывающий, в чем все страны ЮВА нерушимо согласны, — и документ этот предъявляется затем внешним игрокам, партнерам по региону, для принятия к сведению. Потом "местные" встречаются с "внешними", то вызывая последних для разговора поодиночке, то сажая их в общий конференц-зал. А заодно все желающие встречаются парами и обсуждают что хотят.

Остается добавить, что АСЕАН проводит также и саммиты по той же схеме, но уже на уровне глав государств и правительств.

Этот не сильно эффектный, но эффективный механизм был использован затем и в других организациях — например, в ШОС. В итоге то, что на этой неделе происходило в столице Филиппин, повторяется и будет повторяться много где еще. И везде общий итог общения вот какой: неясно, что творит эта Америка — и как нам действовать в подобных обстоятельствах.

Тем более что и без США, закупоривающих мировые пути поставок нефти, газа и прочего (с Ближнего Востока в данном случае), у всех в Азии есть проблемы. И та же министерская конференция в Маниле могла бы получить название "встреча шести конфликтов".

Сначала упомянем чисто местные. Например, не гаснущая вражда между Камбоджей и Таиландом, оба — члены АСЕАН, в прошедшие месяцы даже повоевали на границе. Или внутренний конфликт в Мьянме (тоже член АСЕАН), который дипломатия ассоциации пыталась неуклюжим образом разрешить по мало где работающей схеме "перемирие — диалог — выборы — счастье навек".

Затем — если не конфликты, то трения с соседями относительно дальними. Если не у всех в АСЕАН, то у многих — неразграниченные морские рубежи в Южно-Китайском море, друг с другом и с Китаем. Самые известные пары дискутирующих: Китай — Вьетнам и Китай — Филиппины. Итого четыре довольно старых, но сегодня вроде как не сильно страшных конфликта.

Из относительно новых — игры логистическими мускулами между Китаем и "завтрашней сверхдержавой" Индией в Индийском океане. Китай прокладывает туда транспортные коридоры через Мьянму и Бангладеш, а Индия отвечает укреплением присутствия на островах южнее, у входа в Малаккский пролив. Итого конфликтов пять. А шестой — это давно примелькавшееся побоище между двумя первыми державами мира, Китаем и США, прежде всего в азиатских краях. На любых министерских и иных встречах АСЕАН разворачивается новый его тур, но далеко не только там.

Но именно с этим когда-то главным побоищем на сей раз все получилось как-то вяло. Реакция соседей по АСЕАН на нападение полуголых людей на китайский катер ровно накануне начала встречи в Маниле оказалась ровной: ну это же Филиппины — вот такой председатель АСЕАН выпал нам в этом году. Филиппины всегда выпадают из общей картины, стараются понравиться США, задирая Китай. А еще это страна вечных импичментов: ранее таковой пытались объявить президенту Фердинанду Маркосу, а прямо сейчас — его вице-президенту и оппонентке Саре Дутерте. В общем, скандала не случилось. Строчки в итоговых документах АСЕАН примерно такие: ну вы там поосторожнее.

Почему? А не до того. Главная тема, громко или тихо звучавшая в этот раз в Маниле, просматривается вот хотя бы в хорошем заголовке сингапурской Straits Times: "Чего хочет Трамп? У стран Залива нет ответа по ходу эскалации иранской войны".

А если на Ближнем Востоке, где эта война идет, нет ответа, то откуда он возьмется у стран Юго-Восточной Азии? А что, в самих США кто-то понимает, что Дональд Трамп будет делать дальше? А он сам? И о чем тогда было говорить в Маниле с госсекретарем Марко Рубио? С китайским коллегой он обсуждал визит Си Цзиньпина в США осенью, все вроде бы вздохнули с облегчением, с другими коллегами — ну просто поговорил. Никакой ясности в главные и второстепенные вопросы не внес.

Тем временем цена вопроса для одиннадцати государств ЮВА — полная перезагрузка экономики плюс возможные социальные бедствия: да, кризис с поставками с Ближнего Востока энергоносителей и прочего только начинается. Для региона возможна эпоха катастроф. И к ней готовятся очень серьезно, в том числе стараясь отметать все внутренние склоки. И разбираясь, с какими внешними партнерами лучше иметь дело на долгие перспективы и в каком формате. И куда прокладывать новые логистические коридоры, какие соглашения заключать.