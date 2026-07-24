Певица МакSим сообщила о госпитализации после смерти отца

Краткий пересказ от РИА ИИ Певица МакSим сообщила о госпитализации и отмене концерта в Павлодаре после смерти своего отца.

Ей потребовалось лечение на фоне стресса.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) сообщила, что после смерти отца ей потребовалась госпитализация и лечение, поэтому она вынуждена отменить концерт в казахстанском Павлодаре, который должен был состояться 25 июля.

Ранее, 19 июля, певица сообщила, что ее отец скончался после продолжительной борьбы с онкологией.

"Несколько дней назад в моей семье произошло большое горе - ушел из жизни мой отец. Сейчас я переживаю очень тяжелый период. На фоне сильнейшего стресса мое состояние здоровья резко ухудшилось, мне потребовалась госпитализация, и в настоящее время я прохожу лечение", - написала она в своем аккаунте в соцсети Instagram*.

По словам МакSим, врачи запретили ей перелеты и любые выступления до полной стабилизации состояния. Певица добавила, что по этой причине ее концерт в Павлодаре , запланированный на 25 июля, отменен.

"Мне искренне жаль, что мы не сможем встретиться в этот день. Спасибо каждому за понимание, поддержку и уважение к моему состоянию", - заключила МакSим.