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Певица МакSим сообщила о госпитализации после смерти отца - РИА Новости, 24.07.2026
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13:20 24.07.2026
Певица МакSим сообщила о госпитализации после смерти отца

МакSим сообщила о госпитализации и отмене концерта после смерти отца

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица МакSим
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица МакSим. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Певица МакSим сообщила о госпитализации и отмене концерта в Павлодаре после смерти своего отца.
  • Ей потребовалось лечение на фоне стресса.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) сообщила, что после смерти отца ей потребовалась госпитализация и лечение, поэтому она вынуждена отменить концерт в казахстанском Павлодаре, который должен был состояться 25 июля.
Ранее, 19 июля, певица сообщила, что ее отец скончался после продолжительной борьбы с онкологией.
"Несколько дней назад в моей семье произошло большое горе - ушел из жизни мой отец. Сейчас я переживаю очень тяжелый период. На фоне сильнейшего стресса мое состояние здоровья резко ухудшилось, мне потребовалась госпитализация, и в настоящее время я прохожу лечение", - написала она в своем аккаунте в соцсети Instagram*.
По словам МакSим, врачи запретили ей перелеты и любые выступления до полной стабилизации состояния. Певица добавила, что по этой причине ее концерт в Павлодаре, запланированный на 25 июля, отменен.
"Мне искренне жаль, что мы не сможем встретиться в этот день. Спасибо каждому за понимание, поддержку и уважение к моему состоянию", - заключила МакSим.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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