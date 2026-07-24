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Синоптик рассказал, когда в Москву могут прийти ливни - РИА Новости, 24.07.2026
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19:20 24.07.2026
Синоптик рассказал, когда в Москву могут прийти ливни

Голубев: продолжительные ливни в Москве ожидаются в конце следующей недели

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • К концу следующей рабочей недели в Москве и Подмосковье ожидаются продолжительные сильные дожди.
  • Затяжные дожди принесут атлантические циклоны, которые сейчас находятся над Кольским полуостровом и Скандинавией.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Продолжительные ливни ожидаются в Москве и Подмосковье к концу следующей рабочей недели, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.
"По предварительному прогнозу, 29 и 30 июля могут быть хорошие, продолжительные сильные дожди", - предупредил синоптик.
Голубев добавил, что в эти дни к столице приблизится атлантический циклон, который сейчас находится над Кольским полуостровом и Скандинавией. "Именно он и принесет эти затяжные и сильные дожди", - добавил специалист.
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