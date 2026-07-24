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Командир ВС России рассказал о взломе обороны ВСУ в Красном Лимане - РИА Новости, 24.07.2026
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13:33 24.07.2026
Командир ВС России рассказал о взломе обороны ВСУ в Красном Лимане

Гамач: бойцы ВС России нашли "ключи" для взлома обороны ВСУ в Красном Лимане

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские бойцы нашли «ключи» для взлома обороны ВСУ в районе Красного Лимана за счет нестандартных подходов, умелой маскировки и неожиданных маршрутов атаки.
  • После взлома и зачистки позиций российские бойцы заняли определенные позиции и выставили оборону территории с помощью штурмовых групп и БПЛА.
  • Командир роты Гамач отметил, что противник покидает позиции при активном наступлении российских подразделений.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские бойцы нашли "ключи" для взлома обороны ВСУ в районе Красного Лимана за счет нестандартных подходов, умелой маскировки и неожиданных маршрутов атаки, сообщил командир мотострелковой роты 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Гамач.
"Оборона Красного Лимана готовилась противником очень долго, и подходил он к этому вопросу серьезно. Но наши бойцы проявили смекалку, использовали, скажем так, нестандартные подходы и методы, использовали свои наработки в плане маскировки, а также использовали неожиданные места прохода, неожиданные места атаки, где-то мы просто нагло залезали, и с помощью этого мы нашли ключи взлома обороны Красного Лимана", - рассказал Гамач.
Он добавил, что после взлома и зачистки противника, российские бойцы заняли определенные позиции, а за счет штурмовых групп и БПЛА была выставлена оборона территории, освобожденной группировкой "Запад".
Гамач отметил, что противник покидает позиции, если видит активное наступление российских подразделений.
"Чаще всего, если контакт начинается, то они бросают просто позиции свои, на которые мы уже заходим на готовенькие. У них нет никаких шансов отвоевать город!", - резюмировал командир роты.
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