Краткий пересказ от РИА ИИ Российские бойцы нашли «ключи» для взлома обороны ВСУ в районе Красного Лимана за счет нестандартных подходов, умелой маскировки и неожиданных маршрутов атаки.

После взлома и зачистки позиций российские бойцы заняли определенные позиции и выставили оборону территории с помощью штурмовых групп и БПЛА.

Командир роты Гамач отметил, что противник покидает позиции при активном наступлении российских подразделений.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские бойцы нашли "ключи" для взлома обороны ВСУ в районе Красного Лимана за счет нестандартных подходов, умелой маскировки и неожиданных маршрутов атаки, сообщил командир мотострелковой роты 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Гамач.

"Оборона Красного Лимана готовилась противником очень долго, и подходил он к этому вопросу серьезно. Но наши бойцы проявили смекалку, использовали, скажем так, нестандартные подходы и методы, использовали свои наработки в плане маскировки, а также использовали неожиданные места прохода, неожиданные места атаки, где-то мы просто нагло залезали, и с помощью этого мы нашли ключи взлома обороны Красного Лимана", - рассказал Гамач.

Он добавил, что после взлома и зачистки противника, российские бойцы заняли определенные позиции, а за счет штурмовых групп и БПЛА была выставлена оборона территории, освобожденной группировкой "Запад".

Гамач отметил, что противник покидает позиции, если видит активное наступление российских подразделений.