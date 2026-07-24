Рейтинг@Mail.ru
Лихачев рассказал о желании Китая выполнить транзитные рейсы по Севморпути - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 24.07.2026 (обновлено: 11:27 24.07.2026)
Лихачев рассказал о желании Китая выполнить транзитные рейсы по Севморпути

Лихачев: Китай хочет выполнить более десяти транзитных рейсов по Севморпути

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В прошлом году состоялся первый в истории человечества транзитный рейс по Северному морскому пути от портов Китая до портов Западной Европы, Великобритании, Нидерландов, который прошел за 20 дней.
  • Китайские партнеры хотят выполнить более 10 транзитных рейсов в Европу по Северному морскому пути в период «летней воды» в этом году.
ПЕКИН, 24 июл - РИА Новости. Китайские партнеры хотят в период "летней воды" в этом году выполнить более 10 транзитных рейсов в Европу по Северному морскому пути, заявил журналистам в пятницу генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Транзит состоялся в прошлом году, уникальный, первый в истории человечества рейс транзитный от портов Китая до портов Западной Европы, Великобритании, Нидерландов, прошел он всего лишь за 20 дней", - заявил Лихачев.
Он отметил, что "Росатом" знает "о желании наших партнеров в ходе "летней воды" более 10 таких рейсов совершить, речь идет о кратном росте".
Головной универсальный атомный ледокол Арктика вышел из порта Мурманск в первый рабочий рейс - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Чекунков назвал страны, заинтересованные в перевозках по Севморпути
3 июля, 03:04
 
В миреКитайАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Европа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала