Лихачев рассказал о желании Китая выполнить транзитные рейсы по Севморпути

ПЕКИН, 24 июл - РИА Новости. Китайские партнеры хотят в период "летней воды" в этом году выполнить более 10 транзитных рейсов в Европу по Северному морскому пути, заявил журналистам в пятницу генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.