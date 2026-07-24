Лихачев рассказал о желании Китая выполнить транзитные рейсы по Севморпути

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В прошлом году состоялся первый в истории человечества транзитный рейс по Северному морскому пути от портов Китая до портов Западной Европы, Великобритании, Нидерландов, который прошел за 20 дней.
- Китайские партнеры хотят выполнить более 10 транзитных рейсов в Европу по Северному морскому пути в период «летней воды» в этом году.
ПЕКИН, 24 июл - РИА Новости. Китайские партнеры хотят в период "летней воды" в этом году выполнить более 10 транзитных рейсов в Европу по Северному морскому пути, заявил журналистам в пятницу генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Транзит состоялся в прошлом году, уникальный, первый в истории человечества рейс транзитный от портов Китая до портов Западной Европы, Великобритании, Нидерландов, прошел он всего лишь за 20 дней", - заявил Лихачев.
Он отметил, что "Росатом" знает "о желании наших партнеров в ходе "летней воды" более 10 таких рейсов совершить, речь идет о кратном росте".