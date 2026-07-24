Защита Лерчек не знает о ходатайстве обвинения возобновить судебный процесс

Краткий пересказ от РИА ИИ Защиту блогера Валерии Чекалиной не уведомляли о намерении гособвинения ходатайствовать о возобновлении судебного процесса по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.

Суд приостановил дело о выводе денег за рубеж в отношении Валерии Чекалиной до ее выздоровления, а домашний арест заменил на запрет определенных действий.

Один из адвокатов Чекалиной забрала у следователя ее загранпаспорт, который сейчас находится у защитника.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Защиту блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) не уведомляли о намерении гособвинения ходатайствовать о возобновлении судебного процесса по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, заявил РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков.

В феврале Лерчек родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки из роддома ее доставили в онкологическую реанимацию и обнаружили рак желудка четвертой стадии. В марте суд выделил дело о выводе денег за рубеж в отношении нее в отдельное производство и приостановил до выздоровления, а домашний арест заменил на запрет определенных действий.

"Нам об этом (о ходатайстве - ред.) пока ничего не известно, нас никто не уведомлял", - сказал он, отвечая на вопрос, известно ли ему о намерении гособвинения возобновить судебный процесс.

Третьяков добавил, что защита Чекалиной не фиксировала нарушения ею меры пресечения, а у блогера по решению суда нет ограничений на передвижение - она может покидать город.