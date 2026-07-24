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Защита Лерчек не знает о ходатайстве обвинения возобновить судебный процесс - РИА Новости, 24.07.2026
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20:22 24.07.2026
Защита Лерчек не знает о ходатайстве обвинения возобновить судебный процесс

Защита Лерчек не знает о ходатайстве гособвинения возобновить судебный процесс

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина (Лерчек)
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Блогер Валерия Чекалина (Лерчек). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защиту блогера Валерии Чекалиной не уведомляли о намерении гособвинения ходатайствовать о возобновлении судебного процесса по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.
  • Суд приостановил дело о выводе денег за рубеж в отношении Валерии Чекалиной до ее выздоровления, а домашний арест заменил на запрет определенных действий.
  • Один из адвокатов Чекалиной забрала у следователя ее загранпаспорт, который сейчас находится у защитника.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Защиту блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) не уведомляли о намерении гособвинения ходатайствовать о возобновлении судебного процесса по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, заявил РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков.
В феврале Лерчек родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки из роддома ее доставили в онкологическую реанимацию и обнаружили рак желудка четвертой стадии. В марте суд выделил дело о выводе денег за рубеж в отношении нее в отдельное производство и приостановил до выздоровления, а домашний арест заменил на запрет определенных действий.
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"Нам об этом (о ходатайстве - ред.) пока ничего не известно, нас никто не уведомлял", - сказал он, отвечая на вопрос, известно ли ему о намерении гособвинения возобновить судебный процесс.
Третьяков добавил, что защита Чекалиной не фиксировала нарушения ею меры пресечения, а у блогера по решению суда нет ограничений на передвижение - она может покидать город.
Кроме того, он пояснил, что в четверг один из адвокатов Чекалиной, Юлия Лисановская, забрала у следователя загранпаспорт доверительницы, однако он находится у защитника.
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