Лавров и Ван И обсудили отношения с США и ситуацию вокруг Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили отношения с США.
- В ходе встречи в Киргизии обсуждалась ситуация вокруг украинского кризиса.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили в Киргизии отношения с США и ситуацию вокруг Украины, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
Как отметили в министерстве, стороны также обсудили широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки, включая взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и подготовку к предстоящему саммиту организации.
Кроме того, была подчеркнута важность укрепления стратегической координации между Москвой и Пекином на международной арене, в том числе в ООН и ее Совете Безопасности, ШОС, БРИКС, "Группе двадцати", АТЭС и других международных форматах.
"По итогам встречи стороны констатировали совпадение или близость подходов двух стран по большинству затронутых вопросов", - подчеркнули в МИД РФ.