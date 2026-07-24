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Лавров и Ван И обсудили отношения с США и ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 24.07.2026
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14:49 24.07.2026 (обновлено: 15:08 24.07.2026)
Лавров и Ван И обсудили отношения с США и ситуацию вокруг Украины

Лавров и Ван И обсудили в Киргизии отношения с США и ситуацию вокруг Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили отношения с США.
  • В ходе встречи в Киргизии обсуждалась ситуация вокруг украинского кризиса.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили в Киргизии отношения с США и ситуацию вокруг Украины, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
"Обсуждалась тема отношений с США и ситуация вокруг украинского кризиса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
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Как отметили в министерстве, стороны также обсудили широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки, включая взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и подготовку к предстоящему саммиту организации.
Кроме того, была подчеркнута важность укрепления стратегической координации между Москвой и Пекином на международной арене, в том числе в ООН и ее Совете Безопасности, ШОС, БРИКС, "Группе двадцати", АТЭС и других международных форматах.
"По итогам встречи стороны констатировали совпадение или близость подходов двух стран по большинству затронутых вопросов", - подчеркнули в МИД РФ.
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