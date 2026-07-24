Лавров и Ван И обсудили отношения с США и ситуацию вокруг Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили отношения с США.

В ходе встречи в Киргизии обсуждалась ситуация вокруг украинского кризиса.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили в Киргизии отношения с США и ситуацию вокруг Украины, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

"Обсуждалась тема отношений с США и ситуация вокруг украинского кризиса", - говорится в сообщении , опубликованном на сайте министерства.

Как отметили в министерстве, стороны также обсудили широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки, включая взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и подготовку к предстоящему саммиту организации.

Кроме того, была подчеркнута важность укрепления стратегической координации между Москвой и Пекином на международной арене, в том числе в ООН и ее Совете Безопасности, ШОС, БРИКС, "Группе двадцати", АТЭС и других международных форматах.