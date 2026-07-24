Объем торговли России и Китая достигнет нового рекорда, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Торгово-экономические отношения России и Китая находятся на подъеме, заявил глава МИД Сергей Лавров.
- По итогам года объем торговли России и Китая снова достигнет рекордных значений, увеличившись за первое полугодие на 25%.
- Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встречались уже более 50 раз.
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 24 июл - РИА Новости. Несмотря на действия западных стран, торгово-экономические отношения России и Китая находятся на подъеме, объем торговли по итогам года снова достигнет рекордных значений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Несмотря на препоны, которые чинят западные наши коллеги, торгово-экономические отношения на подъеме. За первое полугодие этого года еще на 25% товарооборот увеличился, и, судя по всему, по итогам года будет новый рекорд", - сказал Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И, которая проходит на полях заседания министров иностранных дел стран ШОС.
Российский министр отметил, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встречались уже в общей сложности более 50 раз как в ходе двусторонних визитов, так и на полях международных мероприятий.
"В этом году тоже будет немало событий, которые представят площадку для очередного контакта наших руководителей", - добавил Лавров.