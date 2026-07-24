Объем торговли России и Китая достигнет нового рекорда, заявил Лавров

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"Несмотря на препоны, которые чинят западные наши коллеги, торгово-экономические отношения на подъеме. За первое полугодие этого года еще на 25% товарооборот увеличился, и, судя по всему, по итогам года будет новый рекорд", - сказал Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И, которая проходит на полях заседания министров иностранных дел стран ШОС.