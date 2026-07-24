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Лавров проводит встречу с главой МИД Ирана Аракчи в Киргизии - РИА Новости, 24.07.2026
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11:42 24.07.2026 (обновлено: 12:19 24.07.2026)
Лавров проводит встречу с главой МИД Ирана Аракчи в Киргизии

РИА Новости: Лавров и Аракчи проводят встречу в Киргизии

© Фото : МИД РоссииСергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи "на полях" СМИД ШОС. 24 июля 2026
Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи на полях СМИД ШОС. 24 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : МИД России
Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи "на полях" СМИД ШОС. 24 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи проводят встречу в Киргизии на полях заседания совета министров иностранных дел стран ШОС.
  • Перед этим Лавров встретился с госсекретарем США Марко Рубио на Филиппинах, где обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке.
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 24 июл - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи проводят встречу в Киргизии, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча проходит на полях заседания совета министров иностранных дел стран ШОС.
В Киргизию Лавров прибыл с Филиппин, где у него состоялась встреча с госсекретарем США Марко Рубио. По сообщению российского МИД, на ней обсуждалась и ситуация на Ближнем Востоке.
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В миреКиргизияФилиппиныСШАСергей ЛавровМарко РубиоШОС
 
 
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