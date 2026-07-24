Лавров проводит встречу с главой МИД Ирана Аракчи в Киргизии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи проводят встречу в Киргизии на полях заседания совета министров иностранных дел стран ШОС.
- Перед этим Лавров встретился с госсекретарем США Марко Рубио на Филиппинах, где обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке.
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 24 июл - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи проводят встречу в Киргизии, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча проходит на полях заседания совета министров иностранных дел стран ШОС.
В Киргизию Лавров прибыл с Филиппин, где у него состоялась встреча с госсекретарем США Марко Рубио. По сообщению российского МИД, на ней обсуждалась и ситуация на Ближнем Востоке.