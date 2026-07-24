Лавров передал Рубио подборку цитат Трампа о саммите в Анкоридже

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал госсекретарю США Марко Рубио подборку цитат президента Дональда Трампа о саммите на Аляске.
- Лавров отметил, что предложения американцев могут позволить остановить боевые действия и сесть за стол переговоров для урегулирования.
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 24 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что передал госсекретарю США Марко Рубио подборку цитат американского президента Дональда Трампа о прошедшем в 2025 году саммите на Аляске, где обсуждалось украинское урегулирование.
"Вы почитайте, я цитировал и передал вчера Марко Рубио высказывания президента Трампа на Аляске, в день проведения пресс-конференции и потом, когда он уже вернулся в Вашингтон, еще три дня подряд он комментировал в восторженных тонах договоренности в Анкоридже, говорил, что мы практически все порешали, там, может, один вопрос остался, но есть основа", - сказал Лавров журналистам.
"Это и наши оценки, мы абсолютно с тех же позиций работали, исходя из того, что если принять то, что предложили американцы, это позволит остановить боевые действия и сесть стол переговоров для урегулирования…, там множество деталей, которые относятся к политической стороне вопроса", - сказал Лавров.