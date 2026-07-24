Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ от предложений США по Украине произошел из-за накачивания Зеленского оружием.
- США предоставляют Украине не только оружие, но и разведывательные данные, а также способствуют работе Starlink, отметил Лавров.
ЧОЛПОН-АТА, 24 июл - РИА Новости. РФ считает, что высокомерный отказ от предложений США по Украине, сделанных на саммите на Аляске, происходит потому, что Владимира Зеленского накачивают оружием и значительной частью этой поддержки являются сами США, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вот такое высокомерное, даже так сказать, презрительное отторжение американского предложения происходит не в малой степени, потому что Зеленского накачивают оружием, ему в огромных количествах доставляют дроны, которым он пытается подорвать стабильность Российской Федерации, атакуя мирных граждан и гражданские цели", - сказал Лавров журналистам.
"И в значительной степени частью этой поддержки Зеленского является американская помощь. И не только в связи с тем, что они продают оружие Евросоюзу, а Евросоюз потом направляет его Украине, но еще и тем, что американцы предоставляют разведывательные данные, Starlink работает, технологии высокие, которые необходимо уметь применять на поле боя тоже там не случайно оказываются", - добавил министр.