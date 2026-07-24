Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, почему происходит отторжение предложений США по Украине - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:10 24.07.2026
Лавров рассказал, почему происходит отторжение предложений США по Украине

Лавров: отторжение предложений США происходит из-за накачки Зеленского оружием

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ от предложений США по Украине произошел из-за накачивания Зеленского оружием.
  • США предоставляют Украине не только оружие, но и разведывательные данные, а также способствуют работе Starlink, отметил Лавров.
ЧОЛПОН-АТА, 24 июл - РИА Новости. РФ считает, что высокомерный отказ от предложений США по Украине, сделанных на саммите на Аляске, происходит потому, что Владимира Зеленского накачивают оружием и значительной частью этой поддержки являются сами США, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вот такое высокомерное, даже так сказать, презрительное отторжение американского предложения происходит не в малой степени, потому что Зеленского накачивают оружием, ему в огромных количествах доставляют дроны, которым он пытается подорвать стабильность Российской Федерации, атакуя мирных граждан и гражданские цели", - сказал Лавров журналистам.
"И в значительной степени частью этой поддержки Зеленского является американская помощь. И не только в связи с тем, что они продают оружие Евросоюзу, а Евросоюз потом направляет его Украине, но еще и тем, что американцы предоставляют разведывательные данные, Starlink работает, технологии высокие, которые необходимо уметь применять на поле боя тоже там не случайно оказываются", - добавил министр.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Конфликт не остановить: Вашингтон признал, что Украина сильнее США
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияСШАУкраинаСергей ЛавровВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала