Лавров рассказал, почему происходит отторжение предложений США по Украине

ЧОЛПОН-АТА, 24 июл - РИА Новости. РФ считает, что высокомерный отказ от предложений США по Украине, сделанных на саммите на Аляске, происходит потому, что Владимира Зеленского накачивают оружием и значительной частью этой поддержки являются сами США, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"И в значительной степени частью этой поддержки Зеленского является американская помощь. И не только в связи с тем, что они продают оружие Евросоюзу, а Евросоюз потом направляет его Украине, но еще и тем, что американцы предоставляют разведывательные данные, Starlink работает, технологии высокие, которые необходимо уметь применять на поле боя тоже там не случайно оказываются", - добавил министр.