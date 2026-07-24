Лавров: Россия предпочитает дипломатический путь урегулирования на Украине

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 24 июл - РИА Новости. Москва предпочитает политико-дипломатический путь урегулирования, но ничего не может сделать с тем, если США разделяют оценки европейских лидеров и Украины о том, что договоренности саммита в Анкоридже похоронены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если посмотреть поглубже, (президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон публично сказал, что нет больше никакого Анкориджа, никаких пониманий, "Америка опять с нами". А исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины (Андрей) Сибига сказал: "Мы похоронили анкориджские договоренности", - сказал Лавров журналистам.

"Если это оценки, которые американцы разделяют, то что же мы можем сделать? Конечно, мы не раз говорили, что мы предпочитаем политико-дипломатическое урегулирование, но целей своих добьемся при всех обстоятельствах", - добавил он.