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Лавров: Россия предпочитает дипломатический путь урегулирования на Украине - РИА Новости, 24.07.2026
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11:07 24.07.2026 (обновлено: 11:23 24.07.2026)
Лавров: Россия предпочитает дипломатический путь урегулирования на Украине

Лавров: РФ ничего не может сделать, если США разделяют оценки ЕС по Анкориджу

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва предпочитает политико-дипломатический путь урегулирования.
  • По его словам, если США разделяют оценки европейских лидеров и Украины о том, что договоренности саммита в Анкоридже похоронены, то Россия добьется своих целей при всех обстоятельствах.
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 24 июл - РИА Новости. Москва предпочитает политико-дипломатический путь урегулирования, но ничего не может сделать с тем, если США разделяют оценки европейских лидеров и Украины о том, что договоренности саммита в Анкоридже похоронены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Если посмотреть поглубже, (президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон публично сказал, что нет больше никакого Анкориджа, никаких пониманий, "Америка опять с нами". А исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины (Андрей) Сибига сказал: "Мы похоронили анкориджские договоренности", - сказал Лавров журналистам.
"Если это оценки, которые американцы разделяют, то что же мы можем сделать? Конечно, мы не раз говорили, что мы предпочитаем политико-дипломатическое урегулирование, но целей своих добьемся при всех обстоятельствах", - добавил он.
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