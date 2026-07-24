Рейтинг@Mail.ru
Япония не будет экспортировать лапшу, которая готовится в холодной воде - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:56 24.07.2026
Япония не будет экспортировать лапшу, которая готовится в холодной воде

РИА Новости: Nissin не будет экспортировать готовящуюся в холодной воде лапшу

© РИА Новости / Антон ДенисовБыстрорастворимая лапша
Быстрорастворимая лапша - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Быстрорастворимая лапша. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Компания Nissin выпустила новый продукт — лапшу, которую можно приготовить в холодной воде.
  • Новый продукт был разработан к 55-летию начала продаж первой в мире лапши быстрого приготовления.
  • Nissin не планирует продажи своего нового продукта за рубеж.
ТОКИО, 24 июл – РИА Новости. Японская компания Nissin не планирует продажи за рубеж своего нового продукта – лапши, которую можно приготовить в холодной воде, сообщили РИА Новости в компании.
На этой неделе новый продукт японской компании Nissin – одного из крупнейших производителей лапши быстрого приготовления – появился в продаже в Японии. Его особенность заключается в том, что для приготовления лапши не нужен кипяток. Достаточно просто залить ее холодной водой. Продукт был разработан к 55-летию начала продаж первой в мире лапши быстрого приготовления.
Продажа лапши быстрого приготовления Доширак - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Роскачество в этом году проверит дошираки, спортпитание и БАДы
4 апреля, 09:20
В 1971 году компания Nissin перовой в мире изготовила продукт, у которого затем появилось много подобий и в Японии, и в других странах, но который хоть раз в жизни был палочкой-выручалочкой у миллионов людей. Легкая пластиковая чашка или тарелка с сухой лапшой и добавками внутри, которые при добавлении кипятка через 3 минуты превращаются в горячий ароматный суп с лапшой, в Японии часто называют "мгновенный рамэн".
Продукт настолько популярен и был для своего времени настолько революционным, что в Японии в Йокогаме существует музей "лапши в чашке".
Стимулом для поисков новаторских решений и использования холодной воды вместо кипятка стали "рекордно жаркие годы, что способствует росту продаж охлажденной еды". Для приготовления первой в истории бренда холодной лапши достаточно на 5 минут залить ее холодной водой. Подойдет также и ледяная вода из холодильника. Несмотря на легкость приготовления, на разработку технологии компания Nissin потратила 5 лет.
"Сожалеем, но на сегодняшний день у нас нет планов по экспорту или продаже за рубежом охлажденной лапши быстрого приготовления. Приносим свои извинения за то, что не смогли соответствовать вашим ожиданиям. Группа Nissin и впредь приложит усилия для создания как можно более качественной продукции", - ответила компания РИА Новости на вопрос, не планируется продавать новый продукт в России.
Новый продукт двух видов – со вкусом острой корейской капусты кимчи и со вкусом курицы и лимона поступит в продажу в Японии 20 июля.
Спагетти в кастрюле - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Шеф-повар рассказал, как правильно выбирать макароны
6 июня, 07:38
 
ЯпонияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала