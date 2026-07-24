Япония не будет экспортировать лапшу, которая готовится в холодной воде

Краткий пересказ от РИА ИИ Компания Nissin выпустила новый продукт — лапшу, которую можно приготовить в холодной воде.

Новый продукт был разработан к 55-летию начала продаж первой в мире лапши быстрого приготовления.

Nissin не планирует продажи своего нового продукта за рубеж.

ТОКИО, 24 июл – РИА Новости. Японская компания Nissin не планирует продажи за рубеж своего нового продукта – лапши, которую можно приготовить в холодной воде, сообщили РИА Новости в компании.

На этой неделе новый продукт японской компании Nissin – одного из крупнейших производителей лапши быстрого приготовления – появился в продаже в Японии . Его особенность заключается в том, что для приготовления лапши не нужен кипяток. Достаточно просто залить ее холодной водой. Продукт был разработан к 55-летию начала продаж первой в мире лапши быстрого приготовления.

В 1971 году компания Nissin перовой в мире изготовила продукт, у которого затем появилось много подобий и в Японии, и в других странах, но который хоть раз в жизни был палочкой-выручалочкой у миллионов людей. Легкая пластиковая чашка или тарелка с сухой лапшой и добавками внутри, которые при добавлении кипятка через 3 минуты превращаются в горячий ароматный суп с лапшой, в Японии часто называют "мгновенный рамэн".

Продукт настолько популярен и был для своего времени настолько революционным, что в Японии в Йокогаме существует музей "лапши в чашке".

Стимулом для поисков новаторских решений и использования холодной воды вместо кипятка стали "рекордно жаркие годы, что способствует росту продаж охлажденной еды". Для приготовления первой в истории бренда холодной лапши достаточно на 5 минут залить ее холодной водой. Подойдет также и ледяная вода из холодильника. Несмотря на легкость приготовления, на разработку технологии компания Nissin потратила 5 лет.

"Сожалеем, но на сегодняшний день у нас нет планов по экспорту или продаже за рубежом охлажденной лапши быстрого приготовления. Приносим свои извинения за то, что не смогли соответствовать вашим ожиданиям. Группа Nissin и впредь приложит усилия для создания как можно более качественной продукции", - ответила компания РИА Новости на вопрос, не планируется продавать новый продукт в России