Япония не будет экспортировать лапшу, которая готовится в холодной воде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Компания Nissin выпустила новый продукт — лапшу, которую можно приготовить в холодной воде.
- Новый продукт был разработан к 55-летию начала продаж первой в мире лапши быстрого приготовления.
- Nissin не планирует продажи своего нового продукта за рубеж.
ТОКИО, 24 июл – РИА Новости. Японская компания Nissin не планирует продажи за рубеж своего нового продукта – лапши, которую можно приготовить в холодной воде, сообщили РИА Новости в компании.
На этой неделе новый продукт японской компании Nissin – одного из крупнейших производителей лапши быстрого приготовления – появился в продаже в Японии. Его особенность заключается в том, что для приготовления лапши не нужен кипяток. Достаточно просто залить ее холодной водой. Продукт был разработан к 55-летию начала продаж первой в мире лапши быстрого приготовления.
В 1971 году компания Nissin перовой в мире изготовила продукт, у которого затем появилось много подобий и в Японии, и в других странах, но который хоть раз в жизни был палочкой-выручалочкой у миллионов людей. Легкая пластиковая чашка или тарелка с сухой лапшой и добавками внутри, которые при добавлении кипятка через 3 минуты превращаются в горячий ароматный суп с лапшой, в Японии часто называют "мгновенный рамэн".
Продукт настолько популярен и был для своего времени настолько революционным, что в Японии в Йокогаме существует музей "лапши в чашке".
Стимулом для поисков новаторских решений и использования холодной воды вместо кипятка стали "рекордно жаркие годы, что способствует росту продаж охлажденной еды". Для приготовления первой в истории бренда холодной лапши достаточно на 5 минут залить ее холодной водой. Подойдет также и ледяная вода из холодильника. Несмотря на легкость приготовления, на разработку технологии компания Nissin потратила 5 лет.
"Сожалеем, но на сегодняшний день у нас нет планов по экспорту или продаже за рубежом охлажденной лапши быстрого приготовления. Приносим свои извинения за то, что не смогли соответствовать вашим ожиданиям. Группа Nissin и впредь приложит усилия для создания как можно более качественной продукции", - ответила компания РИА Новости на вопрос, не планируется продавать новый продукт в России.
Новый продукт двух видов – со вкусом острой корейской капусты кимчи и со вкусом курицы и лимона поступит в продажу в Японии 20 июля.
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