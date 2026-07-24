Гавана во время энергетической блокады. Архивное фото

Гавана во время энергетической блокады

© AP Photo / Ramon Espinosa Гавана во время энергетической блокады

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол России на Кубе Виктор Коронелли назвал преступной топливно-энергетическую блокаду, введенную США против Кубы.

С 6 по 14 июля на Кубе произошли три полных отключения Национальной электроэнергетической системы.

МЕХИКО, 24 июл - РИА Новости. Посол России на Кубе Виктор Коронелли в разговоре с РИА Новости назвал преступной топливно-энергетическую блокаду, введенную Вашингтоном против Кубы.

"Следует отметить, что проблемы с энергоснабжением на острове вызваны в первую очередь преступной и противоправной топливно-энергетической блокадой, введённой против Кубы администрацией США", - сказал дипломат.

По его словам, в период с 6 по 14 июля на Кубе произошли три полных отключения Национальной электроэнергетической системы.

"Кубинские власти задействовали все имеющиеся у них возможности для её максимально быстрого восстановления", - отметил Коронелли.