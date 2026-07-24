Российский посол назвал энергетическую блокаду против Кубы преступной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России на Кубе Виктор Коронелли назвал преступной топливно-энергетическую блокаду, введенную США против Кубы.
- С 6 по 14 июля на Кубе произошли три полных отключения Национальной электроэнергетической системы.
МЕХИКО, 24 июл - РИА Новости. Посол России на Кубе Виктор Коронелли в разговоре с РИА Новости назвал преступной топливно-энергетическую блокаду, введенную Вашингтоном против Кубы.
"Следует отметить, что проблемы с энергоснабжением на острове вызваны в первую очередь преступной и противоправной топливно-энергетической блокадой, введённой против Кубы администрацией США", - сказал дипломат.
По его словам, в период с 6 по 14 июля на Кубе произошли три полных отключения Национальной электроэнергетической системы.
"Кубинские власти задействовали все имеющиеся у них возможности для её максимально быстрого восстановления", - отметил Коронелли.
Ранее министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес также возложил ответственность за энергетический кризис на американские санкции, заявив, что они усиливают давление на энергетический сектор острова и приводят к масштабным отключениям электроэнергии.