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Российский посол назвал энергетическую блокаду против Кубы преступной - РИА Новости, 24.07.2026
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08:09 24.07.2026
Российский посол назвал энергетическую блокаду против Кубы преступной

Посол РФ Коронелли назвал топливно-энергетическую блокаду против Кубы преступной

© AP Photo / Ramon EspinosaГавана во время энергетической блокады
Гавана во время энергетической блокады - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Гавана во время энергетической блокады. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России на Кубе Виктор Коронелли назвал преступной топливно-энергетическую блокаду, введенную США против Кубы.
  • С 6 по 14 июля на Кубе произошли три полных отключения Национальной электроэнергетической системы.
МЕХИКО, 24 июл - РИА Новости. Посол России на Кубе Виктор Коронелли в разговоре с РИА Новости назвал преступной топливно-энергетическую блокаду, введенную Вашингтоном против Кубы.
"Следует отметить, что проблемы с энергоснабжением на острове вызваны в первую очередь преступной и противоправной топливно-энергетической блокадой, введённой против Кубы администрацией США", - сказал дипломат.
По его словам, в период с 6 по 14 июля на Кубе произошли три полных отключения Национальной электроэнергетической системы.
"Кубинские власти задействовали все имеющиеся у них возможности для её максимально быстрого восстановления", - отметил Коронелли.
Ранее министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес также возложил ответственность за энергетический кризис на американские санкции, заявив, что они усиливают давление на энергетический сектор острова и приводят к масштабным отключениям электроэнергии.
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