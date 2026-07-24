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КСИР сообщил об атаке на военные объекты США в Иордании и Ираке - РИА Новости, 24.07.2026
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15:48 24.07.2026
КСИР сообщил об атаке на военные объекты США в Иордании и Ираке

КСИР атаковал военные объекты США в Иордании и Ираке

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции Ирана атаковал военные объекты США в Иордании и Ираке.
  • В ходе атаки нанесен серьезный урон нескольким самолетам, уничтожена система ПВО Patriot и разведывательный аэростат армии США, а также поражена казарма американских военных в иракском Эрбиле.
ТЕГЕРАН, 24 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана атаковал военные объекты США в Иордании и Ираке, нанес серьезный урон нескольким самолетам и уничтожил систему ПВО Patriot, сообщает пресс-служба КСИР.
"Благородные сыны в воздушно-космических силах КСИР… в ходе 27-й волны операции "Победа-2"… еще одной мощной атакой по американской базе Аль-Азрак в Иордании нанесли серьезный урон нескольким самолетам и, разрушив казарму, убили и ранили некоторое количество американских военных", - утверждается в заявлении пресс-службы.
Согласно информации КСИР, его силы уничтожили систему ПВО Patriot и разведывательный аэростат армии США, а также нанесли удар по казарме американских военных в иракском Эрбиле.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что соглашение о прекращении огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, больше не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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