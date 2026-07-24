КСИР уничтожил склад боеприпасов армии США в Кувейте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об уничтожении крупного склада боеприпасов на базе армии США Али ас-Салем в Кувейте.
- КСИР также сообщил об уничтожении шести и повреждении трех крупных ангаров, что привело к потерям среди солдат.
ТЕГЕРАН, 24 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана полностью уничтожил крупный склад боеприпасов на базе армии США Али ас-Салем в Кувейте, сообщает пресс-служба КСИР.
"Поборники ислама в продолжение операции против армии США в ответ на преступления Большого сатаны около часа назад в ходе 27 волны операции "Победа 2" нанесли удары сверхтяжелыми продвинутыми БПЛА по очень большому складу боеприпасов на американской базе Али ас-Салем и полностью уничтожили его последовательными взрывами", - говорится в заявлении, которое приводит агентство Tasnim.
Согласно информации из заявления, КСИР также уничтожил шесть и серьезно повредил еще три крупных ангара, в результате чего множество солдат были убиты и ранены.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.