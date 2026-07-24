На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение автотранспорта по Крымскому мосту было приостановлено на 2,5 часа.
- Возобновление движения по Крымскому мосту было объявлено в оперативном Telegram-канале информационного центра.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, ограничение продлилось около 2,5 часов, говорится в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение перекрыли в 15.18 мск, причины не назывались.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
Мост пробыл перекрытым около 2,5 часов.