Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 24.07.2026 (обновлено: 17:55 24.07.2026)
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта спустя 2,5 часа

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Крымский мост через Керченский пролив
Вид на Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на Крымский мост через Керченский пролив. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение автотранспорта по Крымскому мосту было приостановлено на 2,5 часа.
  • Возобновление движения по Крымскому мосту было объявлено в оперативном Telegram-канале информационного центра.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, ограничение продлилось около 2,5 часов, говорится в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение перекрыли в 15.18 мск, причины не назывались.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
Мост пробыл перекрытым около 2,5 часов.
Здание аэропорта Краснодар (Пашковский) - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения
Вчера, 17:29
 
Крымский мостРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала