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Куда ведет кризис доверия - РИА Новости, 24.07.2026
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08:00 24.07.2026

Куда ведет кризис доверия

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Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко во время пресс-конференции в Лондоне. 13 апреля 2018
Александр Яковенко
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Многие обозреватели в России и за рубежом сходятся в диагнозе хронического заболевания современного мира — это мир без правил, место которых занимает силовая игра, что неизбежно ведет к хаотизации международных отношений. В основе этой болезни лежит полное отсутствие взаимного доверия между отдельными странами, без которого невозможен дипломатический процесс как таковой. Можно провести банальную параллель не только с обществом, но и с экономикой, которая не могла бы существовать без доверия: на него приходится как минимум половина делового успеха. Сам контакт между государствами теряет смысл, если у сторон нет доверия не только к словам друг друга, но и к подписанным ими документам.
Сложилась ситуация, по-своему беспрецедентная в истории. Можно допустить, что иногда войны начинались из-за отсутствия доверия между государствами. Но они завершались мирными договорами или иными договоренностями, которые предполагали обязательства сторон по отношению друг к другу. Тезис Томаса Гоббса о "войне всех против всех" в обществе без правил, воплощенных в минималистском государстве, в полной мере относится к международным отношениям. Это называлось миропорядком, то есть совокупностью норм поведения и правил, кодифицированных в инструментах международного права. Так было всегда, и в свое время Европа сделала этот вывод из собственного трагического опыта.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Заявление Рубио перед переговорами с Лавровым поразило Запад
23 июля, 09:55
Наиболее фундаментальные основы европейского порядка были заложены Вестфальским миром 1648 года, положившим конец кровопролитным религиозным войнам на континенте, которые были спровоцированы Реформацией и Контрреформацией. Тогда договорились вывести религиозные/ценностные разногласия за рамки межгосударственных отношений и руководствоваться исключительно понятными национальными интересами. Сфера ценностей была отнесена к области суверенных прав, иначе — к государственному суверенитету. И так продолжалось практически до сих пор, включая создание державами-победительницами Ялтинско-Потсдамской системы по итогам двух мировых войн, притом что устойчивого мира после Первой мировой создать не удалось из-за отсутствия за столом переговоров России в ее советской реинкарнации.
И именно против СССР, как показала история, в конечном счете была направлена Версальская система. Ситуация прояснилась с приходом к власти нацистов с их программой завоевания "жизненного пространства" на востоке. Начало умиротворению Гитлера положило англо-германское морское соглашение 1935 года. Силы фашизма и антифашизма схлестнулись уже на полях Гражданской войны в Испании, которая послужила фоном для Мюнхенского сговора, оккупации Австрии, а затем всей Чехословакии. В западной политике бал явно правили идеология и предрассудки правящих классов, что имело катастрофические последствия для Европы и всего мира. Этот опыт был учтен в 1945 году с созданием международного правопорядка независимо и вопреки идеологическим расхождениям, но он поддерживался биполярным балансом сил, который рухнул с окончанием холодной войны и распадом Советского Союза.
Сейчас нам приходится иметь дело с тем, что новый миропорядок не был никак формализован. Все исходили из того, что миропорядок с центральной ролью ООН годится на все времена и для его обновления не потребуется войны. В Вашингтоне, однако, думали иначе, провозгласив "победу в холодной войне" и, по сути, настаивая, как это в свое время объяснил Том Грэм, на признании Россией своего "поражения", а значит, и "американского лидерства": без этого, в том числе согласно внутриполитической традиции США, никакая победа не считается полной. Так что требование о "стратегическом поражении" России — безусловный императив однополярного мира или, если быть точным, сохранения гегемонии Запада, ставшей глобальной. Как отмечал Генри Киссинджер в своей "Дипломатии" 1994 года, империи не нужна никакая международная система, поскольку она сама стремится быть таковой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Время пошло: распад ЕС неминуем — и в самом ближайшем будущем
22 июля, 08:00
Отсюда возник тезис о некоем "порядке, основанном на правилах", хранителем которых по умолчанию считает себя Запад. На деле это отрицает весь послевоенный миропорядок как не отражающий глобального доминирования Запада. Вместо "большой войны" и в обход ООН и ее Совета Безопасности — лозунг "мир через силу" и переговоры "с позиции силы". Тут не приходится гадать, что к чему: настолько обнаженной выступает западная политика с ее силовым диктатом, включая прокси-войну против России на Украине, санкционное давление практически на весь остальной мир, в том числе "вторичные санкции", и вот теперь агрессию против Ирана с элементами откровенного вероломства.
Эта новая конфронтация Запада с Россией проходит на фоне формирования многополярного миропорядка, который, очевидно, будет иметь межцивилизационный характер, то есть в отличие от прежней биполярной системы будет выходить за узкие рамки западной цивилизации и ее идейных продуктов. Другими словами, мировое развитие обнажило цивилизационное дно международных отношений, и России пришлось (вопреки 300-летней традиции западноцентризма всех своих правительств, включая советское) признать себя самобытным государством-цивилизацией, отличным от коллективного Запада. Только логично, что конфликт признан экзистенциальным обеими сторонами, что в целом не мешало бы их мирному или даже, если на то пошло, "конкурентному" сосуществованию. В принципе, такое было в Средние века, но мир стал тесен в XX веке.
Надо признать, что новый миропорядок будет установлен не раньше, чем сформируется новый, полицентричный баланс сил (тут тоже не приходится спорить с Киссинджером!). На это и указывает последовательный подрыв доверия в международных делах со стороны Запада, который, по существу, отказывается проходить тест на совместимость с другими культурами и цивилизациями (Сэмюэл Хантингтон насчитал их восемь). На это указывают выход Вашингтона из двустороннего контроля над вооружениями с Россией и крах стратегической стабильности, использование Минских соглашений для перевооружения Украины (как и нацистской Германии после 1933 года), а также курс на ремилитаризацию и перевооружение уже всего Европейского союза.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Вам это не победить: Запад расставил России самую опасную последнюю ловушку
18 июля, 08:00
Беспрецедентный вызов Запада всему остальному миру в форме силовой политики и отказа договариваться на основе взаимного признания интересов выбивает из-под мировой политики краеугольный камень доверия. Запад ставит всех перед выбором — между миром на своих условиях и продолжением конфронтации с неопределенным исходом, включая балансирование на грани ядерной войны. Главное, что в этих условиях нет никаких оснований надеяться на договорное, политико-дипломатическое урегулирование разногласий между Западом и Россией, в том числе на Украине, между Западом и всем остальным миром в лице Глобального Юга и Востока, с которым себя ассоциируют Москва и Пекин. Завышение эскалационных ставок и провозглашение конечных целей в отношении оппонентов, прежде всего Москвы и Пекина, стали маркерами западной политики.
Весьма короткий промежуток времени в начале второго президентства Дональда Трампа давал основания надеяться на то, что Америка наконец-то займется собственными делами, к чему еще в конце 80-х призывали наиболее дальновидные американские обозреватели (Ирвинг Кристол, Джин Киркпатрик и другие). Но не сложилось. Привычка элит к контролю и жизни в долг за счет остального мира взяли свое. Мир вступил в то, что по своим последствиям равнозначно третьей мировой, только в современном, гибридном формате. Она может продлиться не одно десятилетие, пока Запад не убедится в запросности поставленных целей и не исследует все варианты, а с ними и риски бессрочной конфронтации.
Сроки сверки с реальностью может сократить приход к власти в западных столицах национально ориентированных элит. Но, как и в межвоенный период в странах Антикоминтерновского пакта, это будет непросто ввиду тотальной правительственной пропаганды, закрытия своего медийно-информационного пространства для альтернативных нарративов, демонизации противника и псевдопреимуществ коллективного потребления в форме расходов на подготовку к войне.
Собственно, так было и в холодную войну, пока не уперлись в реальную угрозу ядерного конфликта. Кое-кто в Америке пишет о желательности новой разрядки для внутренней "консолидации" в стране — как это было в контексте затяжного кризиса 70-х (свою роль сыграл и Карибский кризис 1962 года). Но эти голоса тонут в хоре апологетов неизменности взятого курса. Поэтому фрагментация мира на макрорегионы, включая Евразийский, вплоть до их раздельного существования в течение длительного времени на основе самодостаточности пока служит наиболее вероятным из позитивных прогнозов грядущих событий в глобальной политике и мировом развитии. По крайней мере, об этом не надо договариваться — этот "караван" уже идет в обход проблемы отсутствия доверия в отношениях между Западом и остальным миром.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
"Она убивает". На Западе поразились дерзким словам Каллас о России
22 июля, 20:07
 
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