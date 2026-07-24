В Краснодаре возбудили дело против курьера, напавшего на консьержку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Краснодаре курьер применил физическое насилие к пожилой консьержке в подъезде жилого комплекса.
- Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
- Злоумышленник скрылся до приезда правоохранителей, полиция проводит проверку и изучает записи с камер видеонаблюдения.
КРАСНОДАР, 24 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении курьера, напавшего на пожилую консьержку в подъезде одного из ЖК в Краснодаре, сообщает СКР по Краснодарскому краю.
В местных медиа в пятницу появилась информация о конфликте с участием курьера в подъезде одного из жилых комплексов Краснодара. Как утверждается, он применил физическое насилие к пожилой консьержке, когда она выбежала и попыталась выяснить у него номер квартиры, в которую тот направлялся. Она попросила его остаться на месте, но мужчина оттолкнул ее с такой силой, что женщина ударилась головой о стену и была госпитализирована.
"По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю незамедлительно было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении следственного комитета.
Как рассказали в пресс-службе городского УМВД, к моменту приезда правоохранителей злоумышленник уже скрылся. Сотрудники полиции опросили свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения, проводится проверка.
В Новосибирске курьер ударил пожилую женщину ногой в лицо
3 декабря 2025, 02:57