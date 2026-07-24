"Читай-город" открыл предзаказ на новую книгу Симоньян

Краткий пересказ от РИА ИИ Книжный магазин «Читай-город» открыл предзаказ на книгу «Не первая любовь. Исповедь горя и радости», посвященную режиссеру Тиграну Кеосаяну.

Все доходы от продажи книги будут направлены на помощь пострадавшим от атак украинских беспилотников.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Книжный магазин "Читай-город" открыл предзаказ на книгу "Не первая любовь. Исповедь горя и радости", которая посвящена режиссеру Тиграну Кеосаяну, сообщила его супруга и автор книги, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Читай-город" объявил предзаказ на мою новую книгу. Она выйдет к годовщине ухода Тиграна, в сентябре. К годовщине принято ставить памятник. Между гранитным и мраморным я выбрала бумажный. Потому что он долговечнее", - написала Симоньян в " Максе ".

Все доходы от новой книги будут направлены на помощь пострадавшим от атак украинских беспилотников, добавила она.

Российский кинорежиссер, продюсер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье кинематографистов. Широкую известность ему принесли картины "Бедная Саша", "Президент и его внучка", "Ландыш серебристый". Последней режиссерской работой Кеосаяна стал фильм "Семь дней Петра Семеныча", снятый по сценарию его супруги, главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.

С 2007 года Кеосаян активно работал на телевидении, вел авторскую программу на радио Sputnik. Одним из его самых ярких телепроектов стало сатирическое политическое шоу "Международная пилорама", которое выходило на телеканале НТВ с 2016 года в течение восьми лет. Из-за своей гражданской позиции был включен в санкционные списки ряда стран.