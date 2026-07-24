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"Читай-город" открыл предзаказ на новую книгу Симоньян - РИА Новости, 24.07.2026
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13:23 24.07.2026
"Читай-город" открыл предзаказ на новую книгу Симоньян

"Читай-город" открыл предзаказ на новую книгу Маргариты Симоньян

© Фото : RTГлавный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор международной медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : RT
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Книжный магазин «Читай-город» открыл предзаказ на книгу «Не первая любовь. Исповедь горя и радости», посвященную режиссеру Тиграну Кеосаяну.
  • Все доходы от продажи книги будут направлены на помощь пострадавшим от атак украинских беспилотников.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Книжный магазин "Читай-город" открыл предзаказ на книгу "Не первая любовь. Исповедь горя и радости", которая посвящена режиссеру Тиграну Кеосаяну, сообщила его супруга и автор книги, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Читай-город" объявил предзаказ на мою новую книгу. Она выйдет к годовщине ухода Тиграна, в сентябре. К годовщине принято ставить памятник. Между гранитным и мраморным я выбрала бумажный. Потому что он долговечнее", - написала Симоньян в "Максе".
Стихийный мемориал рядом с домом в Егорьевске, где во вторник при атаке БПЛА погиб шестимесячный ребенок - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Симоньян поможет семье младенца, погибшего от удара дрона ВСУ в Егорьевске
13 июля, 21:06
Все доходы от новой книги будут направлены на помощь пострадавшим от атак украинских беспилотников, добавила она.
Российский кинорежиссер, продюсер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье кинематографистов. Широкую известность ему принесли картины "Бедная Саша", "Президент и его внучка", "Ландыш серебристый". Последней режиссерской работой Кеосаяна стал фильм "Семь дней Петра Семеныча", снятый по сценарию его супруги, главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.
С 2007 года Кеосаян активно работал на телевидении, вел авторскую программу на радио Sputnik. Одним из его самых ярких телепроектов стало сатирическое политическое шоу "Международная пилорама", которое выходило на телеканале НТВ с 2016 года в течение восьми лет. Из-за своей гражданской позиции был включен в санкционные списки ряда стран.
В 2024 году режиссер получил звание заслуженного деятеля искусств РФ, а в 2025 году президент РФ Владимир Путин присвоил ему почетное звание заслуженного артиста России. Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
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3 июля, 18:56
 
РоссияМаргарита СимоньянТигран КеосаянВладимир Путин
 
 
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