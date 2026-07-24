В Москве в честь Года единства народов России украсили цветники

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Тематические клумбы украсили столицу в честь Года единства народов России, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы украсили столицу цветниками в честь Года единства народов России. Яркие цветочные композиции появились на откосах вдоль дорог на Рублевском и Варшавском шоссе, площади Гагарина и на пересечении улицы Земляной Вал с Николоямской набережной", - говорится в сообщении.
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Общая площадь тематических клумб составляет более 300 квадратных метров.
"В палитре преобладают оттенки Государственного флага России. Например, на пересечении улицы Земляной Вал и Николоямской набережной можно увидеть композицию более чем из 6,5 тысячи цветков виолы, на которой изображены цифры 2026", - подчеркивается в сообщении.
На сайте мэра уточняется, что на Варшавском шоссе можно увидеть цветник "Мы вместе", который воплощает идею сплоченности и дружбы народов России. Композиция занимает площадь 66 квадратных метров и состоит из белых, синих, красных крупноцветных петуний и серебристой цинерарии.
"На Рублевском шоссе при выезде на Московскую кольцевую автомобильную дорогу в сторону области появился цветник "Единство народов" в виде переплетенных колец в форме сердец из 6,6 тысячи цветов виолы, а в сторону центра - голубь и сердце", - говорится в сообщении.
А на площади Гагарина, согласно сообщению, расположился цветник под названием "В единстве - сила", который служит напоминанием о том, что каждый регион и культура - это часть общего целого. На площади 48 квадратных метров высажено около 4,8 тысячи цветов виолы.