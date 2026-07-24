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Житель Китая стал хуже видеть из-за клещей, поразивших его веки, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2026
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20:16 24.07.2026
Житель Китая стал хуже видеть из-за клещей, поразивших его веки, пишут СМИ

SCMP: житель Китая стал хуже видеть из-за клещей, поразивших его веки

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкКлещ в лаборатории
Клещ в лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Клещ в лаборатории. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У жителя Китая резко ухудшилось зрение из-за более чем тысячи микроскопических клещей на веках.
  • Демодекозный блефарит, вызванный клещом рода Demodex, развился из-за нездоровых бытовых привычек.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Житель Китая столкнулся с резким ухудшением зрения из-за более тысячи микроскопических клещей, поразивших его веки, сообщает газета South China Morning Post.
По данным издания, мужчина в течение полугода испытывал дискомфорт в глазах: они были сухими и зудели. Как отмечается, глазные капли ему не помогли.
"У жителя Китая резко ухудшилось зрение, в его веках было более чем тысяча клещей", - говорится в публикации.
После обследования у него диагностировали демодекозный блефарит, вызываемый условно-патогенным клещом рода Demodex. Издание добавляет, что к такому состоянию привели нездоровые бытовые привычки: он часто тер глаза и недостаточно регулярно менял постельное белье.
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